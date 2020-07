NHL: Mats Zuccarello (t.v.) er klar for gjenåpningen av NHL, mens Calgary-spilleren Travis Hamonic (t.h.) sier nei på grunn av helsen til sin datter. Foto: Reuters og AP

30 spillere har testet positivt – men Zuccarello og NHL starter igjen

NHL melder om 43 positive corona-tester – av dem 30 spillere. Likevel droppes pucken igjen fra 1. august. Calgary Flames-forsvareren Travis Hamonic sier nei til å være med.

Nå nettopp

Hamonic mener at situasjonen fortsatt ikke er trygg nok til at han kan spille. Datteren hans slet med et alvorlig luftveisvirus i fjor.

– På grunn av det min datter allerede har gått gjennom, og frykten for at hun skal smittes av covid-19, har jeg bestemt meg for ikke å spille, sa den 29 år gamle kanadieren i en uttalelse.

Norges NHL-profil Mats Zuccarello er derimot klar. Han er på treningsleir i Minnesota, før avreisen til Canada, forteller hans manager Kevin Skabo.

– Alle kampene går i to byer, uten publikum, så det blir veldig annerledes, men Mats er proff, og han er klar. Han omstiller seg til de omstendighetene som er. Og NHL har gjort en grundig jobb i å ordne med sikkerheten til spillerne, sier Skabo til VG.

les også Zuccarello hjem til Minnesota i uvisshet: – Får gjøre som vi får beskjed om

Til tross for at 30 spillere har testet positivt, er de aller fleste spillerne fornøyd med at det starter opp igjen.

– Det er et viktig steg for spillerne og klubbeierne og for sporten vår i disse vanskelige og usikre tider, sier lederen i spilleforeningen NHLPA, Don Fehr, i en uttalelse.

– Alle spillerne som har testet positivt, er eller har vært isolert, og de følger retningslinjene fra de kanadiske helsemyndighetene, skriver NHL på sine hjemmesider.

NHL har bestemt at de kanadiske byene Edmonton og Toronto skal stå som verter for de avsluttende kampene, uten tilskuere. Edmonton kommer også til å være spillested for semifinaler og finaler i Stanley Cup-sluttspillet.

Første kamp spilles i Edmonton lørdag den 1. august kl. 20.00 norsk tid. Så blir det opp til tre matcher per dag i hver by i ni dager før det er klart for sluttspillet.

les også Norges landslagsveteran om overgrep-påstandene i kanadisk hockey: – En skrekkhistorie

– Vi vet at alle våre fans er overlykkelige over at vi er tilbake, og det har vært målet helt siden vi stengte ned den 12. mars, sier NHL-sjefen Gary Bettman til egen hjemmeside.

Hvert lag får ha maksimum 52 personer innenfor sikkerhetssonene i arenaer og hoteller. 31 av dem kan være spillere.

Alle testes for covid-19 hver dag, til sammen 1.248 tester per dag.

– Spillerne kan ikke leve sikrere enn de gjør i «NHL-boblen» i Canada, sier Aftonbladets NHL-ekspert Jonathan Ekeliw til VG.

les også Vil ha ishockey-VM i Norge

– De testes hver dag, båsene på arenaene desinfiseres mellom hver periode, de må holde seg på sine hoteller, og de har helsepersonell rundt seg hele tiden. Det går nesten ikke an å leve sikrere, sier Ekeliw, som opplyser at et titall spillere har valgt å si nei takk til spill, enten av hensyn til sin egen helse eller familiens.

– En overveldende majoritet av spillerne er positive til å starte opp igjen.

Ekeliw sier at NHL-organisasjonen og spillerne har samlet seg i en vanskelig tid:

– NHL taper penger, og det samme gjør spillerne. Vanligvis er det ganske tøft mellom dem, men nå har de gått opp fra skyttergravene og samarbeidet - til NHLs beste, sier Aftonbladet-eksperten.

les også Dette er Calgarys «Emilio-plan»: – Dette blir en skikkelig test

– Nå som begge parter blør som følge av corona-tragedien, skjønner de at de må stå sammen.

Ekeliw gleder seg til at NHL-pucken droppes igjen.

– Etter som kampene spilles i bare to byer, blir det fullt kjør nesten døgnet rundt.

Den første runden ser slik ut:

Carolina – NY Rangers, NY Islanders – Florida, Pittsburgh – Montreal, Edmonton – Chicago, Calgary – Winnipeg, Toronto – Columbus, Vancouver – Minnesota, Nashville – Arizona, Boston – Philadelphia, Colorado – St. Louis, Tampa – Washington, Las Vegas – Dallas.

Publisert: 14.07.20 kl. 19:24

Mer om Ishockey NHL

Fra andre aviser