UTMATTET: Norges landslagskaptein i ishockey, Jonas Holøs, har hatt en røff corona- og sykdomssesong. Bildet er fra etter ishockeylandslaget VM-kamp mot Sveits (1–4) i Bratislava for halvannet år siden. I bakgrunnen (t.v) Andreas Martinsen og Patrick Thoresen. Foto: Tore Meek / NTB

Landslagskapteinen var corona-smittet: Syk igjen

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (33) ble corona-syk for snart to måneder siden. Han tror påfølgende svekket immunforsvar er årsak til at han nå er gått ned for telling igjen - med feber og diaré.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg blir ikke blitt helt meg selv igjen, sier den mangeårige proffspilleren og svenske Linköpings assisterende kaptein.

Det var i midten av oktober at han etter hjemkomst fra en bortekamp i den svenske toppserien SHL kjente seg dårlig med coronasymptomer. 21. oktober bekreftet backbautaen overfor VG at han hadde testet positivt for covid-19. Det skulle ta lang tid før han ble frisk fra coronasykdommen. Så å si alle Linköpings spillere ble smittet. Jonas Holøs var blant de første som ble syk, men også blant spillerne som ble frisk sist.

Etter et tilbakefall, tok det over fire uker før han var fit for fight på isen.

Men så - etter en kamp sist tirsdag følte han seg dårlig enda en gang. Han trente med laget onsdag, fikk feber - og diaré og hodepine «etter hvert». Han var ikke i stand til å spille for Linköping mot Färjestad (1–5) i går, torsdag, men håper å være spilleklar til neste kamp tirsdag om fire dager.

Han sier at symptomene nå er annerledes enn de han hadde som coronasyk. Det er imidlertid ingen tvil om at han har gått på en ny sykdomssmell. Så fort han har fått i seg litt vått eller tørt, «forsvinner» inntaket straks ut av kroppen hans igjen.

– Det går fem minutter, så .... Det er slitsomt og litt frustrerende, jeg blir veldig dehydrert, sier han megetsigende og svakt lattermild.

– Det er nesten komisk, tilføyer han.

Jonas Holøs har ikke testet seg for corona etter sitt siste sykdomsutbrudd. Han har en teori og logisk forklaring, som han uttrykker det, om årsaken til en ny runde i vannrett stilling.

– Jeg kan ha pushet kroppen litt for hardt, mens immunforsvaret har vært litt dårlig. Det er et eller annet som kroppen min ikke håndterer, som den har pleid å håndtere. Jeg har ikke klart å hente meg inn like fort som jeg gjorde før, sier Jonas Holøs.

Linköping ligger på 12. plass i SHL. Ligaen består av 14 lag. På grunn av en rekke smitteutbrudd, er det store forskjeller når det gjelder antall spilte kamper. Holøs forteller at kun to klubber har unngått smitte. Linköpings kamp mot Brynäs lørdag er utsatt på grunn av utbrudd i Gävle-klubben. Omberammelser har ført til et Holøs’ lag per nå må spille 13 kamper i januar.

– Smitten hat tatt helt av her i Sverige, slår han fast med tanke på den som har rammet idretten - foruten det svenske samfunnet i helhet.

I tillegg er Linköping rammet av en skadeepidemi. En spiller har pådratt seg alvorlig nakkebrudd, en har brekt hånden, en annen kravebenet og så videre; hjernerystelse og albuebrudd.

Publisert: 11.12.20 kl. 13:41

