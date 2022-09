VGs tabelltips: Slik ender Fjordkraft-ligaen

Kan noen tukte Oilers? Det blir spesielt opp til to lag, tror VG, og spår samtidig utfordringer for Vålerenga. Her får alt du må vite til seriestart.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fjordkraft-ligaen 2022–23 drar i gang 9. september, når Frisk Asker tar imot Vålerenga.

VGs tabelltips kommer ispedd spådommer fra en representant for hver klubb, samt at det plukkes ut én spiller å se opp for.

VG trekker frem tre nøkkelspillere i hvert lag og kommenterer inngangen til årets sesong.