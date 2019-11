STERKE ANKLAGER: Calgary Flames-trener Bill Peters. Bildet er fra en NHL-kamp forrige sesong. Foto: Candice Ward / X02835

NHL-trener sparket etter anklager om rasisme og spark mot egne spillere

NHL-treneren Bill Peters (53) er anklaget for rasistisk utskjelling av en spiller, og for å ha slått og sparket andre. Hans nåværende klubb Calgary Flames har besluttet å sparke ham, skriver Sportsnet fredag kveld.

Saken som ryster verdens beste ishockeyliga startet med at en av tidenes mest suksessrike sjeftrenere, Mike Babcock (56), fikk sparken fra Toronto Maple Leafs i forrige uke.

Babcock, som ledet Canada til OL-gull i 2010 og 2014 og var NHLs best betalte coach, ble i kjølvannet av avskjeden beskyldt for å ha brukt daterte metoder - det vil si frykt.

Mandag publiserte den tidligere NHL-spilleren Akim Aliu (30) en oppsiktsvekkende melding på Twitter. Kanadiske Aliu, som også har spilt i Sverige (2017/18), skrev at han ikke var overrasket over reaksjonene etter Babcocks exit – og at «eplet ikke faller langt fra stammen».

NHL-SPILLER: Akim Aliu (t.h) la opp sin spiller etter forrige sesong. Bildet er fra da han spilte for NHL-klubben Calgary Flames i 2012. Foto: Jeff McIntosh / CP

Slik pekte han på Bill Peters, som var assisterende trener for Mike Babcock i NHL-klubben Detroit Red Wings. Akim Aliu, som er født i Nigeria, hevdet at Peters «dropped the N-bomb» (på norsk: sa «N-ordet») mot ham flere ganger da han spilte under ham i Chicago Blackhawks’ farmerlag Rockford IceHogs for 10 år siden.

Calgary Flames’ sportsdirektør Brad Treliving uttalte umiddelbart at han ville undersøke saken, men at Bill Peters ville fortsette i jobben som sjeftrener inntil undersøkelsene er fullført. Nå skriver flere medier at treneren er sparket – og at klubben vil bekrefte det under en pressekonferanse 18.30 norsk tid fredag.

Saken ble ikke bedre sett med Calgary Flames’ øyne da en annen tidligere NHL-spiller, tsjekkeren Michal Jordán, tirsdag gikk ut og anklaget Bill Peters for å ha slått og sparket ham og en lagkamerat. Det skal ha skjedd da Peters var sjeftrener for Carolina Hurricanes i NHL.

Jordán spilte for Huricanes i tre sesonger fra 2012 til 2016. Peters ledet klubben fra 2104 til 2018.

Carolinas nåværende sjeftrener og tidligere stjernespiller Rod Brind’Amour bekreftet umiddelbart den tsjekkiske backens påstand, og tilføyde at klubbledelsen da tok affære.

– Det er helt sikkert at de to sakene det dreier seg om virkelig skjedde, sier Brind’Amour.

Bill Peters har i et brev til sin Calgary Flames-sjef Treliving beklaget å benyttet støtende ord. Akim Aliu mener beklagelsen ikke holder, og beskriver den som «uoppriktig». I går, torsdag, fortalte han kanadiske medier at han har takket ja til å møte toppledelsen i NHL for å diskutere «situasjonen».

Ps! Calgary Flames er klubben som har førsteretten til (draftet) norske Mathias Emilio Pettersen (19) i NHL.

Publisert: 29.11.19 kl. 17:32

