STORHAMAR-JUBEL: Storhamar-spillerne jubler i en av finalene mot Frisk sist sesong. Nå er Storhamar blant klubbene som har varslet permitteringer. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Idrettens fagforbund etter hockey-avlysning: – Ikke grunnlag for permitteringer

Storhamar og Stjernen har allerede varslet mulige permitteringer etter at sluttspillet i ishockey er avlyst. Flere klubber følger trolig etter. NISO-advokat Eirik Monsen mener at de ikke har grunnlag for å permittere.

– Spillerne vil stå helt på bar bakke, fratatt muligheten til inntekt, sier han til VG.

– De er ikke reelle arbeidssøkere – og kan derfor ikke få dagpenger.

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) er et landsomfattende fagforbund for idrettsutøvere og er tilsluttet LO.

Storhamar varslet tirsdag mulige permittering av sine spillere. Onsdag kom Stjernen med følgende melding: «Permitteringer er dessverre nødvendig med umiddelbar virkning». Samtidig bestemte Norges Ishockeyforbund onsdag seg for å avlyse sluttspillet – som er en viktig inntektskilde for toppklubbene.

– Det er sikkert flere klubber som kommer til å varsle permitteringer. Vi har en utfordrende tid foran oss, sier generalsekretær Ottar Eide i ishockeyforbundet til VG.

Eirik Monsens argumenter for at det ikke er grunnlag for permitteringer, er følgende:

* Spillerne er bundet av sine kontrakter for en tidsbestemt periode, og de kan ikke bryte dem.

* Force majeure (uforutsette hendelser) er ikke omtalt i standardkontrakten.

* For å søke dagpenger, må du ha hatt minimumslønn på 1,5 G de siste 12 månedene. Det tilsvarer snaut 150 000 kroner. Mange spillere oppfyller ikke dette kravet.

* Spillerne er altså ikke reelle arbeidssøkere, noe som forutsetningen for å få dagpenger.

NISO-advokat Eirik Monsen sier dette:

– Permittering forutsetter at arbeidstageren har mulighet til å finne seg nytt arbeid, fast eller midlertidig. Når spilleren i dette tilfelle er forhindret fra en slik mulighet, faller hele grunnlaget for permittering bort.

– Når spillerne ikke kan si opp sine kontrakter, ei heller være berettiget dagpenger, mener vi det ikke er grunnlag for permittering, sier Eirik Monsen.

– Hva skal man gjøre da?

– Det er en spesiell situasjon, og vi har full forståelse for at klubbene har store utfordringer. Vi sier bare at permittering er feil virkemiddel. Nå må vi gå i dialog for å se hva vi kan gjøre.

Eirik Monsen legger til situasjonen er kommet «veldig bardus på» og sluttspillet er en veldig viktig inntektskilde for hockeyklubbene.

– Nå må vi prøve å finne løsninger som både spillere og klubber kan finne akseptable i en svært krevende situasjon.

Monsen mener også at spillerne kan bli mer skadeutsatt når de kommer tilbake fra permittering, fordi de ikke kan pålegges å drive trening mens de er borte.

Per Ragnar Bronken, advokat og partner i SANDS, har vært rådgiver for Stjernen i denne saken. Han sier til VG:

– Det er ingenting i norsk rett som sier at man ikke kan permittere arbeidstakere som er midlertidig ansatt, inkludert ishockeyspillere på midlertidige kontrakter. Det er også det klare utgangspunktet at midlertidig ansatte har rett på dagpenger fra NAV ved permittering, sier Bronken, og ser ikke at hockeyspillere faller utenfor ved at de ikke er «reelle arbeidssøkere» slik NISO hevder.

– Hva mener du om det med økt skadefare?

– Jeg har sett den uttalelsen fra NISO, og jeg har vanskelig for å se at den har noen plass i den rettslige vurderingen. Hvis du er midlertidig ute av arbeidslivet ved permittering, forutsettes det at du er fysisk i stand til å komme tilbake etter at permitteringen er over, mener advokat Bronken.

Daglig leder i Storhamar, Per Christian Balke, sier:

– Vi har sendt ut varsel, men vi har ikke gått til permitteringer som det er nå. Vi jobber fortsatt med hvilke muligheter vi har. Det går på å redde klubbens økonomi totalt sett. Permitteringer er ett av de mulige grepene vi diskuterer.

Balke opplyser at Storhamar skal ha ekstraordinært styremøte for å diskutere situasjonen etter at ishockeyforbundet onsdag bestemte seg for å avlyse resten av sesongen – og dermed også det for toppklubbene viktige NM-sluttspillet.

Publisert: 11.03.20 kl. 17:44

