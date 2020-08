FULLE TRIBUNER I FJOR: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen feirer en seier på hjemmebane over erkerival Vålerenga før jul i fjor. Kommende sesong vil det bli skrint med fans på tribunene i CC Amfi. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Frykter hockeykonkurs uten ny million-pakke

Storhamars styreleder Stein Onsrud mener Hamar-klubben med sannsynlige smittevernhensyn og tilskuerbegrensninger under ishockeyseriespillet må ha et nytt milliontilskudd fra staten for å unngå konkurs.

– Det er ingen selvfølge at vi får penger fra staten. Vi er veldig ydmyke for det. Men vi vil være tydelige på at det er dette som kreves for ikke å gå konkurs eller drive for kreditors regning, svarer toppklubbens styreleder på spørsmål om konsekvensen uten et nytt statlig milliontilskudd.

Norges ishockeyforbund søkte på vegne av klubbene om drøyt 24 millioner kroner for bortfall av inntekter etter at NM-sluttspillet for toppserieklubbene måtte avlyses i mars. Søknaden ble innfridd. Storhamar og Stavanger Oilers – som vanligvis trekker desidert flest tilskuere – mottok fem millioner hver.

Ifølge Storhamars styreleder Stein Onsrud kunne Hamar-klubben vise til et overskudd på 1,3 millioner etter at sesongen 2019/20 var over – inkludert fem millioner fra staten.

Kulturminister Rajas svar om behov for nye pakker: VG stilte torsdag kultur- og likestillingsminister Abid Raja følgende spørsmål på bakrunn av intervjuet med Storhamars styreleder: Er det fra KUDs side aktuelt med en ny(e) krisepakke(r) til idretten hvis arrangementsrestriksjonene fortsetter å gjelde utover høsten og vinteren? Er det diskutert eller vurdert, og har norsk idrett ved NIF gitt uttrykk for et slikt ønske og behov, hvis restriksjonene opprettholdes? Her er Rajas svar: «Vi vil selvfølgelig følge opp på best mulig måte dersom krisen vedvarer, og vi vil fortløpende vurdere behov for nye tiltak. Så langt har regjeringen fått på plass ekstraordinære krisepakker bare for idretts- og frivillighetsarrangementer på nesten 1,9 milliarder kroner. Disse har blitt justert underveis for å treffe flest mulig best mulig. De økonomiske tiltakspakkene varer foreløpig frem til 1.september, og regjeringen vil innen den tid ta stilling til hvilke tiltak som skal forlenges og hvordan disse skal innrettes.» Vis mer

– Det sier litt om hvordan situasjonen ville vært uten kompensasjonen. Den har vært livsnødvendig, kommenterer Onsrud.

Nå har Storhamar lagt frem to modeller for hvordan klubben skal kunne overleve kommende sesong. Norges ishockeyforbund har bestemt at toppserien med 10 lag skal starte 3. oktober og gjennomføres med 45 grunnseriekamper.

Det var Hamar Arbeiderblad som første gang skrev om Storhamars to scenarier etter klubbens ekstraordinære årsmøte mandag.

Storhamar hadde siste sesong et tilskuersnitt i serien på 3340 hjemme i CC Amfi (Stavanger Oilers 3384 i Dnb Arena). Per nå har helsemyndighetene bestemt at 200 tilskuere kan være til stede under offentlige arrangementer. Det er antatt et en eventuell endring vil komme 1. september.

Storhamars budsjettscenario 1: 200 tilskuere før jul/500 etter jul. Det vil kreve en kompensasjon fra staten på seks millioner kroner, for at klubben skal unngå et for stort minus i regnskapet – eller ende med et «forsvarlig underskudd», som styreleder Stein Onsrud uttrykker det.

Storhamars budsjettscenario 2: 500 tilskuere før jul/1000 tilskuere etter jul. Det vil kreve en kompensasjon fra staten på fire millioner kroner.

– Vi må få erstattet cirka 70 prosent av inntektstapet. Men det vil fortsatt være ekstremt krevende, understreker Storhamar-lederen.

Han påpeker også at Hamar-klubben er i en spesielt sårbar situasjon fordi klubben i normale tider får brorparten av sine inntekter fra det publikum legger igjen i arenaen i forbindelse med kamper. Storhamar har i sitt nye budsjett økt billettprisen for en voksen fra 220 til 250 kroner.

Stavanger Oilers er i samme situasjon med hensyn til tilskuerinntekter. Det vil også Vålerenga være i det klubbens milliard-hjemmearena Nye Jordal kan tas i bruk fra seriestart.

Disse to klubbene har imidlertid klart gitt uttrykk for at det for dem vil være økonomisk umulig å spille seriekamper med gjeldende publikumbegrensninger.

Storhamar-spillerne er ikke lenger permittert. Toppserielaget starter første offisielle trening på is under trener Anders Gjøse mandag. Vanligvis har rundt 1500 fans bivånet «den første treningen» fra tribunene i CC Amfi. Smittevernreglene medfører at den nå vil bli lukket, men til gjengjeld overført via digitale medier.

Ps! Storhamars landslagsback Christian Bull, kjent for sitt hat trick mot Østerrike i VM i Bratislava fjor, forlater Hamar-klubben til fordel for Krefeld Pinguine - og blir lagkamerat med Storhamars tidligere keeper Oskar Östlund - i den tyske toppserien DEL. Steffen Thoresen, Storhamar-kaptein Patrick Thoresens lillebror, står uten kontrakt med Hamar-klubben.

