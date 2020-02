FORTSETTER UTENLANDS: Alexander Bonsaksen kunne vendt hjem til Vålerenga før neste sesong, men har takket ja til kontakt ut 2022 i Finland. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Alexander Bonsaksen vraker VIF-hjemtur – tar to nye år i Finland

Vålerenga forhørte seg om Alexander Bonsaksen (33) ønsket å komme hjem til spill i ny arena. Men tirsdag signerte han i stedet kontrakt ut 2022-sesongen i finske KooKoo.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har ikke snakket noe konkret med Vålerenga, men jeg fikk en forespørsel om det var på tide å komme hjem igjen. Jeg sa fra at jeg kunne tenke meg å fortsette ute, sier Bonsaksen til VG.

Landslagsveteran Bonsaksen ble kaptein i den finske klubben KooKoo fra byen Kouvola, halvannen time fra hovedstaden Helsinki, før denne sesongen.

33-åringen ble kjent som en av profilene i TV 2-serien «Iskrigerne» om Vålerenga ishockey i 2014, men ble samtidig proff i Finland hvor han siden har vært i fem sesonger.

les også Se de første bildene av Jordal Amfi: – Jeg blir rørt

Han ble finsk mester med Tappara i 2016 og 2017, og jakten på en ny tittel holder ham unna en retur til Oslo - foreløpig.

– Jeg har jo lyst til å spille i Vålerenga igjen. Og det blir fantastisk med en ny Jordal klar fra høsten. Men jeg føler jeg har mer å gi her.

Se hva Bonsaksen kalte Mats Zuccarello da bestekompisen signerte ny NHL-kontrakt i fjor sommer:

Utfordrer i tittelkamp

Etter en litt tøff sesong i KooKoo i fjor har det gått mye bedre denne sesongen. De presset lenge serieleder Kärpät om topplasseringene og har fortsatt topp 3 innen rekkevidde før seriespillet er over.

Bonsaksen er for tiden ute med en kneskade, men er tilbake i lett istrening – og håper å være tilbake i kamp én uke før sluttspillet starter.

– Det har vært inspirerende å bli kaptein og å få lede laget denne sesongen. Det er jeg stolt av. Det kommer mye ansvar med det, og spennende å være med å utvikle dette laget.

les også Stor gjennomgang: Slik går det utenlands med de norske hockeygutta

Allerede i oktober kom signalene om at han var ønsket med videre.

– Klubben har gjennom året bevist for meg at de vil et sted. I forhandlingene handlet det mer om hvordan laget ser ut neste år enn om penger. Det ville vært fantastisk om vi kunne tatt en tittel, men det er langt frem dit.

Se Bonsaksens møte med Slovakisk tannhelsetjeneste under VM i fjor:

Norsk støtte

Bonsaksen beskriver profflivet i Kouvola som lite glansfullt, hvor det utenfor isen blir mye sofa, Netflix og Playstation. Men sosialt har det hjulpet at landslagskollega Henrik Haukeland kom inn før sesongen.

Keeperen har også levert så til de grader på isen, som en av de beste i serien.

– Han har vært helt fantastisk for oss de siste månedene. Han er kun 25 år, så han er nok moden for spill i større ligaer snart.

Og om han mister Fredrikstad-gutten ut av laget etter sesongen, så har han alltids besøk av snowboard-kjæresten Silje Norendal å glede seg til.

les også Snowboard-Silje søkte tilflukt hos hockey-kjæresten i Finland

– Sånn sett er avstanden til Helsinki fin. Når hun ikke er på samlinger selv, er hun her i én-to uker av gangen.

Om mulig landslagsspill til våren i den VG +-sendte VM-oppkjøring, og mesterskapet etter, svarer Bonsaksen at han ser for seg å bidra dersom kneet holder.

– Jeg må telle opp etter sluttspillet. Men det kommer jo et viktig landslagsår med et nytt VM og selvfølgelig en ennå viktigere OL-kvalik i august. 2022 i Beijing kan bli min siste OL-sjanse.

Publisert: 26.02.20 kl. 10:52

Fra andre aviser