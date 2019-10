ENKEL TRANSPORT: Her har en syklende og fornøyd Martin Røymark akkurat spilt bortekamp midt i Oslo sentrum. I bakgrunnen to jenter bærende på en sofa i striregnet. Foto: Helge Mikalsen

Landslagsveteran Martin Røymark ankom lokalderby på denne måten: - Tidenes reise til en bortekamp

GRÜNERLØKKA (VG) (Grüner - Vålerenga 2–6) Vålerenga-spiller Martin Røymark (32) kunne for første gang sykle til bortekamp da Grüner tok imot Vålerenga torsdag kveld. Der hjalp han gjestene til seier i det «historiske» hovedstadsderbyet.

Ikke siden 1977 har Vålerenga møtt Grüner i en seriekamp i ishockey. For første gang på over 40 år skulle de to Oslo-klubbene møtes i en seriekamp.

En helt spesiell anledning fortjente en spesiell entré, mente landslagsveteran Martin Røymark.

– Jeg så på terminlisten da den kom ut, og bestemte meg straks for at her skulle jeg kjøre sparkesykkel eller bysykkel.

Han har vært proff i Sverige, Finland og spilt her til lands i en årrekke, men aldri opplevd en enklere reise til en kamp som bortelagets spiller.

Dette er en bysykkel Miljøvennlig tiltak i norske byer hvor brukere kan kjøpe engangsturer eller tegne abbonement. Syklene er tilgjengelige på stativer rundt om i byen og kan brukes fra et stativ til et annet.

Klokken 15:40 spaserte han til bysykkel-stativet ved hjemmet hans på Bislett, litt lengre vest for Grünerløkka. Etter ti minutter med bedagelig tempo på pedalene kunne han parkere fremkomstmiddelet og rusle inn i Grünerhallen.

– Jeg trilla hele veien fra Bislett stadion og hit. Det er helt perfekt.

– Nesten som da du var guttunge på Manglerud?

– Som barn så ble jeg kjørt mest av mor og far. Hvertfall på bortekamper. Jeg har aldri syklet til bortekamp. Så dette ble tidenes beste bortetur.

PÅ PLASS: Vålerenga-tilhengerne hadde tatt turen den korte turen gjennom sentrum. Foto: HELGE MIKALSEN

Storebror på besøk

Hvis du leter etter kontraster i Oslo-klubbene Grüner og Vålerenga finner du mange. Gjestene er Nordens mestvinnende ishockeyklubb, og regjerende seriemester. Vertene er en «dugnadsklubb» og betaler ikke engang spillerne lønninger for å spille på Norges øverste nivå.

Så sent som i fjor var de samarbeidsklubber, og et sted VIF kunne sende spillere som slet med spilletid.

Men torsdag kveld møttes de to til dyst på stillingen 0–0, og helt likt, og det var det mange som ville få med seg.

– Det er hyggelig for Grüner og all honnør. Det blir nok tøft å arrangere Get liga-kamper her etter hvert. Men de skal ha all ære for å ha kommet seg opp, sier Roy Johansen til VG.

Den nokså lille ishallen var fylt opp da pucken ble droppet, og de fikk se et tent Grüner-lag som yppet seg mot VIF innledningsvis.

Selv om bortelaget gikk i føringen ved Kalle Ekelund, tok det ikke lang tid før hjemmejubelen kom, for Ole Daniel Setsaas, som utlignet.

MÅLKONGEN RETURNERTE: Landslagsspiller Tobias Lindström (i midten) var tilbake fra skade og gjorde 3–1. Han gratuleres av Andreas Stene (t.v) og Martin Røymark. Jesper Ekberg i mål for Grüner. Foto: HELGE MIKALSEN

For én uke siden gjorde Grüner livet svært vanskelig for norgesmesteren fra i vår, Frisk Asker. En sen scoring fra Hampus Gustafsson ødela festen den kvelden.

Nå var de heltente på ny.

Vålerenga sterkest

Men Vålerenga ville ikke la seg lure utpå til en smell. I midtperioden var de helt overlegne. Thomas Olsen, Tobias Lindström og en vakker dragnings-rekke fra Kalle Ekelund sørget for 1–4 på tavla.

– Vi henger bra med i begynnelsen der, også får vi noen utvisninger og da er dem tunge foran mål, sier Grüner-kaptein Sebastian Skaar til VG.

– Vi er avhengig av 100 prosent klaff. Vi kan ikke ha en 90 prosent dag. Vi må treffe 100 og de andre må nok være ned på 90-tallet, sier backen om Grüners situasjon.

De er av «alle» tippet til å havne helt nederst på tabellen.

Da Robin Syversen Olsen attpåtil bommet alene med keeper skjønte selv de mest håpefulle «hockey-hipsterne» på Grünerløkka at det skulle godt gjøres å få med seg poeng også i dag.

Vålerenga vant til slutt 6–2 og klatret til fjerdeplass på tabellen.

TRAVEL DAG: på jobb for Grüner-keeper Jesper Ekberg. Foto: HELGE MIKALSEN

– Vi er veldig fornøyde med poengfangsten så langt. Men vi er en tynn stall, så vi sliter når det kommer skader, sier Roy Johansen.

Tok feil buss

Etter kampen hadde regnet for alvor begynt å pøse ned over hovedstaden, men Røymark var fast bestemt på å ta sykkelen hjem også.

Mens publikum trakk over gata på stampubben, tok han fatt på en ny reise.

– Her er det jo helt nydelig å være på kamp. Det er masse spisesteder og puber i umiddelbar nærhet. Så hadde jeg vært tilskuer hadde jeg vært på kamp her ofte, sier Røymark om Grünerløkkas inntreden som Get liga-sted.

«SMOOTH REISE»: Martin Røymark syntes det var helt ideelt å sykle ti minutter til en bortekamp. Foto: Helge Mikalsen

Miljøtiltakene i Oslo kommune og innsnevringen av parkeringsplasser i sentrum har Vålerenga-spillerne fått kjenne ekstra mye til denne sesongen. De trener i ungdomshallen på Jordal idrettspark. Grunnet byggingen av ny hall (klar neste sommer) er det ekstra få parkeringsplasser utenfor ishallen.

– Også kan man bare stå i tre timer. Så da vi dro med buss til en treningskamp i sommer så kunne jeg ikke kjøre til hallen, så da vi kom hjem på natta så hoppet jeg på en buss og den tok meg til Bjølsen i stedet for Bislet, hvor jeg bor, ler 32-åringen.

Som fast inventar på hockeylandslaget, som i vår ble verdens første klimanøytrale landslag, kjenner han på presset for å bruke tiltakene som finnes.

Men elektrisk sparkesykkel, som var et alternativ, ble veid noe for «ekkelt» før kamp.

– Det ser livsfarlig ut. Hvertfall på nattetid. Så det ble vurdert som litt skummelt før en matchen.

Der hadde han én målgivende pasning og bidro til en ny seier.

– Vi visste at vi kom til å føre matchen, og det gjelder å ikke snuble mot disse lagene. Vi jobbet godt, var solide og tar tre deilige poeng.

PS: Vålerenga-back Axel Eidstedt har pådratt seg en stygg kneskade og er ute resten av sesongen.

Andre resultater:

Stjernen - Frisk Asker 3–6

* Frisk Asker har tatt 24 av 24 mulige poeng og leder tabellen sammen med Oilers.

Manglerud Star - Narvik 3–2

* Svært viktig seier for Manglerud i kampen om åttendeplassen.

Stavanger Oilers - Lillehammer 7–3

*Den hjemvendte landslagsspilleren Mathias Trettenes hadde ett mål og fem målgivende pasninger i kampen.

* Rekka Dan Kissel - David Morley - Mathias Trettenes har til sammen 53(!) poeng på åtte kamper.

KAMPKLAR: Martin Røymark før oppgjøret torsdag kveld. FOTO: privat

