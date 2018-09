ELITESERIESPILLER: Marcus Bryhnisveen, her i Stjernen-drakt, i kamp mot Frisk Asker i 2016. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sparta-spiller Marcus Bryhnisveen tatt for doping

ISHOCKEY 2018-09-21T13:10:15Z

Sparta Sarpsborg-spilleren Marcus Bryhnisveen er tatt for brudd på dopingreglementet. Spilleren har erklært sin uskyld.

Publisert: 21.09.18 15:10 Oppdatert: 21.09.18 16:33

Den norske eliteseriespilleren har avlagt positiv dopingprøve på stoff som finnes i WADAs (Verdens Antidopingbyrå) liste over forbudte stoffer.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som omtalte saken først.

Klubbleder Henning Svendsen i Sparta Sarpsborg bekrefter opplysningene overfor VG.

– Vi synes dette er en forferdelig trist sak for både klubben, Marcus selv og hele Idretts-Norge, sier Svendsen til VG.

I en pressemelding skriver klubben at spilleren er suspendert fra alle felles treninger og kamper. Det var i forbindelse med en urinprøve utført av Antidoping Norge i forbindelse med en treningskamp 21. august i Fredrikstad at 23-åringen alla positiv dopingprøve.

– Klubben ser meget alvorlig på denne saken og velger å suspendere Bryhnisveen selv om det foreløpig bare er A-prøven som er analysert og at det ikke foreligger noen dom, heter det i pressemeldingen fra klubben.

Marcus Bryhnisveen har selv bedt om en analyse av B-prøven. Ifølge Antidoping Norge-advokat Britha Røkenes skjer det normalt sett kjapt.

– Min erfaring er at vi får svar fra laboratoriet på det i løpet av en ukes tid. Men det kommer litt an på saken, sier Røkenes til VG.

– Har erklært sin uskyld

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Marcus Bryhnisveen fredag ettermiddag, men ifølge klubbleder Henning Svendsen er 23-åringen sterkt preget av saken.

– Marcus tar dette tungt, uten tvil. Men vi har en god dialog med Marcus og vil følge han opp, sier Svendsen.

– Hva sier han om skyldspørsmålet?

– Marcus har erklært sin uskyld, sier han.

– Hva forklarer han selv?

– Det synes jeg nesten han skal få lov til å forklare selv, sier Sarpsborg-lederen.

Henter inn informasjon

Sparta Sarpsborg bekrefter overfor VG at spilleren er gjort kjent med at saken er blitt offentliggjort. I pressemeldingen fra Sparta Sarpsborg heter det at Heidi Kjosmoen Bryhnisveen, spillerens mor, vil representere spilleren i saken. VG har ikke fått kontakt med henne fredag.

– Klubben tar sterkt avstand fra bruk av enhver form for doping og har nulltoleranse for dette. Samtidig er klubben bevisst sitt arbeidsgiveransvar og vil håndtere dette profesjonelt. Klubben vil søke råd hos NIHF og Norsk Topphockey og følge de rutiner som idretten har i slike saker, skriver Sparta Sarpsborg i pressemeldingen.

Ifølge Britha Røkenes i Antidoping Norge er det normalt at slike saker får en konklusjon i løpet av en til to måneder.

– Det viktigste nå er å få opplyst saken på best mulig måte slik at påtalenemnden kan ta stilling til saken med mest mulig dokumentasjon tilgjengelig, forklarer hun.

Marcus Bryhnisveen har tidligere vært tilknyttet klubber som Sparta, Stjernen, Manglerud Star, Lørenskog og Vålerenga i junior- og seniorkarrieren.