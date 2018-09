SEKS PÅ FEM: Patrick Thoresen scoret Storhamars tre første mål, hans fjerde, femte og sjette for sesongen, i en ellevill toppkamp i CC Amfi torsdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Hat trick av Thoresen – Vålerenga stoppet i sudden death

ISHOCKEY 2018-09-20T18:53:29Z

(Storhamar-Vålerenga 5–4 etter spilleforlengelse) Patrick Thoresen gjorde hat trick. Vålerenga utlignet og tok ledelsen fem minutter før ordinær spilletids slutt. Men Robin Dahlstrøm utlignet da det gjenstod 65 sekunder. Og hjemmebacken Joel Johansson ble matchvinner i spilleforlengelsen «sudden death».

Vålerenga var ubeseiret og hadde sluppet inn kun ett mål etter tre kamper i Get-ligaen, mens hjemmelaget hadde like mange trepoengseiere – etter premiere-tapet 1–2 for Stavanger Oilers.

Gjestene burde ha ledet etter første periode. Men Storhamar-keeper Oskar Östlund vartet opp med gode redninger – og vel så det – da Jonas Oppøyen og Thomas Olsen fikk gedigne sjanser til å sette inn toppoppgjørets første mål i CC Amfi.

Foran 4768 tilskuere lot Patrick Thoresen (34) seg på sin side ikke be to ganger da Vålerenga-keeper Steffen Søberg ble tvunget til å gi en retur etter et skudd fra Thoresens lagkamerat Jens Jakobs. Rett i forkant banet Storhamar-kaptein Thoresen seg vei til optimal scoringsposisjon ved å «ta ut» Vålerengas robuste back Oskar Ekelund, på smart Thoresen-vis.

Like smart opptrådte ikke Storhamar forut for Vålerengas kjappe utligning. De regjerende dobbeltmesterne falt påfallende langt «ned» og inn opp under nesen på Oskar Östlund. Det ga Vålerenga-backene Stefan Espeland og Mats Trygg fritt spillerom, før sist nevnte spilte frem Colin Spaberg Olsen – som umiddelbart skjønte at han hadde god tid.

Den utnyttet han: 1–1 bare 66 sekunder etter Thoresens fjerde seriemål denne sesongen.

Hans femte var mer uvanlig. Storhamar pådro seg et par back-utvisninger (Joel Johansson og Christian Bull), Patrick Thoresen likte dårlig «årsaken» til den ene – Vålerengas Martin Laumann Ylven – og ga tydelig beskjed om det. I overtallsspill fem mot tre surret Vålerenga, blant andre Laumann Ylven. Med ett vendte Victor Svensson og Patrick Thoresen spillet: To mot en Vålerenga-back, superveteran Mats Trygg (42).

Svensson til Thoresen, som vispet pucken i nettaket bak Steffen Søberg.

Men, men – 70 sekunder senere, fortsatt i overtallsspill, spilte Rasmus Ahlholm fri rekkekamerat Tobias Lindström, som trakk pucken over til backhand og vippet den inn bak Oskar Östlund.

I begynnelsen av tredje periode sto plutselig Martin Rønnild helt alene, med pucken, foran Steffen Søberg, etter glimrende forspill av Mikael Zettergren. Vålerengas kaptein og forrige sesongs VM-debutant Tobias Lindström ble tvunget til å rive Rønnild over ende for å hindre 3–2-ledelse til Storhamar.

Ingen var imidlertid i stand til å stoppe Patrick Thoresen i det påfølgende overtallsspillet. Ut til venstre, sett fra Steffen Søbergs ståsted, mottok Thoresen pucken fra Eirik Salsten – og plasserte pucken bak samme Søberg for tredje gang i løpet av 19 minutter.

Vålerenga fikk en ny, god sjanse til å utligne da Steffen Thoresen pådro seg en utvisning for å ha stoppet Martin Laumann ureglementert i scoringsposisjon foran Oskar Östlund. Overtallsspillet kom det lite ut av, og med drøyt 10 minutter igjen av ordinær spilletid følte Vålerenga-trener Roy Johansen behov for å ta en time out.

Det ga spillernes hans et skikkelig spark der bak.

Seks minutter etter trenerens peptalk plukket Andreas Stene opp pucken i Storhamars forsvarssone, tok en «piruett» og trykket inn pucken via Oskar Östlunds høyre arm. 28 sekunder ledet Vålerenga. «Fartsvidunderet» Martin Røymark sto for det – 4–3 – som kort tid forveien virket utenkelig.

Storhamar var imidlertid ikke ferdig.

Trener Fredrik Söderström plukket ut keeper Östlund i håp om å utligne med en ekstra utespiller, og lyktes med trekket: Kaos rundt Vålerengas mål; pucken i mål 65 sekunder før ordinær spilletids slutt. Dermed spilleforlengelse (begrenset til fem minutter) i form av «sudden death», som Joel Johansson sørget for etter to minutter og ti sekunder.

PS! 19 år gamle Simen Talge scoret to mål da Stavanger Oilers slo Ringerike Panthers 6–1. Hjemmelagets nye utenlandske spillere Phil Lane og Brandon Burlon pådro seg matchstraffer. Nykommeren fra Hønefoss slo Manglerud Star 2–0 i forrige kamp. Lillehammer slo Manglerud Star 2 –1 på bortebane torsdag.