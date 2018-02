PÅ VEI BORT? Mats Zuccarello sin fremtid i New York Rangers virker uklar. Foto: Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ekspert mener Zuccarello passer på lag med Crosby

Publisert: 08.02.18 20:15

ISHOCKEY 2018-02-08T19:15:39Z

Spekulasjonene rundt Mats Zuccarellos (30) fremtid øker etter at Rangers-ledelsen delte et brev onsdag. NHL-ekspert Per Bjurmann lanserer Pittsburgh Penguins med Sidney Crosby (30) som et av lagene nordmannen ville kledd.

– Vi nærmer oss siste overgangsdag. Vi fokuserer på å få inn unge, konkurransedyktige spillere med bra fart, ferdigheter og karakter. Dette betyr at vi kommer til å miste noen kjente fjes. Karer vi bryr oss om og respekterer, skriver klubbpresident Glen Sather og generalmanager Jeff Gorton i et åpent brev .

Det har lenge vært spekulert i Zuccarello sin fremtid i klubben hvor han har vokst seg til å bli en av lagets viktigste spillere. Han er assistentkaptein og har vært i klubben siden 2013, og før det mellom 2010–2012.

– Det er slik denne delen av spillet er. Det er aldri lett, melder New York Rangers-ledelsen og lover å holde fansen oppdatert.

VG+: Zuccas New York-eventyr kan snart være over



– Jeg kan bare prate for meg selv. Vi er mennesker og blir påminnet om dette hele tiden. Jeg tenker på det, om dette er den siste kampen for klubben. Jeg skal ikke skylde på det, men det er uroligheter, sa en tydelig misfornøyd Zuccarello til VG i garderoben etter et nytt hjemmetap natt til onsdag for Boston Bruins.

Trekker fram Pittsburgh

Rangers har tapt ti av de siste tretten kampene.

– Zuccarello er en av spillerne som kan bli tradet de kommende ukene, ja. Men det avhenger av hva Rangers får for han, sier Per Bjurmann, Aftonbladets hockeyekspert som følger klubben tett i USA.

Han nevner Pittsburgh Penguins som en av klubbene Zuccarello kunne fungert bra i. Klubben fra Pennsylvania har vunnet Stanley Cup de siste to årene anført av verdens beste hockeyspiller Sidney Crosby.

– Jeg mener han ville passet i Pittsburgh, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning og Dallas Stars. Kanskje skulle han få en vel trengt nytenning i en slik klubb også, melder Bjurmann.

– Populær

Også fremtiden til Rangers-profilene profilene Henrik Lundqvist og Rick Nash virker usikker. Brevet kan også gjelde spillere som Ryan McDonagh, Michael Grabner og Brendan Smith.

– Det betyr ikke nødvendigvis at Zuccarello skal ut selv om de skriver det. Selv om tre stykker skal ut, trenger ikke det å være Zuccarello. Rangers skal også få riktig verdi for han, vurderer Bjørn Erevik, hockeyekspert for TV 2, om brevet fra New York Rangers.

– Han er også en veldig populær spiller i både klubben og byen, men det er ikke sikkert det betyr så mye. Dette er buisness og lite følelser, sier Erevik.

Zuccarello skal, som resten av NHL-spillerne, ikke til OL.

– Pittsburgh har blitt nevnt som en mulig ny klubb, men det er vanskelig for meg å si noe når de ikke vet der nede selv. Carolina er også vært pratet om. Det er også en klubb Zuccarello hadde passet inn, mener Erevik.