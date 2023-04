SNAPPET PUCKEN: Martin Reimers Eng med pucken fra NHL-kampen mellom New York Rangers og Toronto Maple Leafs.

Martin (11) sikret seg pucken i Madison Square Garden: − Et stort brøl av lykke

Martin Reimers Eng (11) fikk oppfylt en drøm da han fikk oppleve sin første NHL-kamp. Kvelden ble komplett da bærumsgutten kunne dra hjem fra Madison Square Garden med matchpucken.

– Veldig morsomt. Stort. Den pucken skal jeg ta vare på resten av livet mitt, sier 11-åringen til VG fra New York. Det var dobbelt gøy at favorittlaget, Toronto Maple Leafs, slo New York Rangers 3–2.

Kledd i Maple Leafs-cap og T-skjorte skilte Martin seg ut da lagene forlot isen natt til fredag norsk tid. Martin fikk øyekontakt med Toronto-spilleren David Kampf. Tsjekkeren vippet så pucken opp til sin norske supporter.

Da var Jar Ishockeys U12-keeper raskt ute med «snapphansken». Han sikret seg det gjeve trofeet fra sin første NHL-kamp. Kampf ga en tommel opp og Martin svarte tilbake med det samme.

– Da var det et stort brøl av lykke. Det var et utrolig øyeblikk da Martin fikk pucken i et fullsatt Madison Square Garden, beskriver pappa Øyvind Eng.

STOR ARENA: Martin Reimers Eng i Madison Square Garden.

Martin Reimers Eng har slekt i Canada og hans store drøm er en dag selv å spille med det berømte eikebladet på brystet. Toronto Maple Leafs har vunnet Stanley Cup hele 13 ganger. Bare Montreal Canadiens har vunnet NHL-trofeet flere ganger.

– Hans store lidenskap er hockey, forteller faren.

– Det var veldig kult å være på en NHL-kamp for første gang. Jeg håper å få se flere kamper, sier 11-åringen som hjemme i Norge har sett mange kamper med Frisk Asker.

JUBELKVELD: William Nylander feirer sitt NHL-mål nummer 40 denne sesongen mot New York Rangers.

Men det var annerledes med 18.000 tilskuere på Manhattan.

– Jeg ble overrasket over hvor høy jubelen ble da Rangers scoret og liten den ble da Toronto scoret mål. Da ble det nesten bare buing, forteller Martin.

Han jublet selvsagt for favorittlaget.

Dette var avslutningen av grunnserien i NHL. Maple Leafs møter Tampa Bay i den første runden i NHL-sluttspillet, mens Rangers skal ut i nabooppgjør mot New Jersey. Mats Zuccarellos Minnesota Wild er også klare for sluttspillet om Stanley Cup. Første motstander er Dallas Stars.

Info Stanley Cup-sluttspillet Disse møtes i 1. runde i sluttspillet: Eastern Conference: Florida Panthers – Boston Bruins New York Islanders – Carolina Hurricanes New York Rangers – New Jersey Devils Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs Western Conference: Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights Los Angeles Kings – Edmonton Oilers Seattle Kraken – Colorado Avalanche Minnesota Wild – Dallas Stars Vis mer