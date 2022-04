USTOPPELIG: Mats Zuccarello setter inn sitt 20. mål for sesongen i kampen mot Carolina Hurricanes.

Her setter Zuccarello ny rekord

(Minnesota Wilds-Carolina Hurricans 3–1) Mats Zuccarello (34) bidro med både scoring og assist i Minnesota Wilds 3-1-seier over Carolina Hurricanes i NHL-kampen natt til søndag norsk tid.

Av Jostein Magnussen

Drøyt ti minutter ut i kampen fikk nordmannen servert en pasning fra Kirill Kaprizov i overtallsspill. Zuccarello tok med seg pucken og fyrte av et skudd og ga Wild ledelsen.

Det var nordmannens 20. mål for sesongen, og det er andre gang i karrieren at 34-åringen har rundet den milepælen. Første gang var i 2015/2016-sesongen. Da endte han med 26 mål for New York Rangers.

Så var det kanskje ikke tilfeldig at det var Kirill Kaprizov som hadde målgivende.

– Det er ikke ofte du kommer over noen som du klikker så godt med både på og utenfor isen. Det har betydd mye for meg. Vi er samme typen. Jeg er litt eldre, men han holder meg ung, sier «Zucca» til klubbens hjemmeside.

Kaprizov, den russiske stjernen, brukte bare vel 10 minutter av kampen før 24-åringen la bak seg Marian Gaboriks rekord med 84 målpoeng denne sesongen.

– Spesiell spiller

– Det er moro for ham og moro for oss. Han er, som vi alle vet, en spesiell spiller. Det var en bra dag for han med to målpoeng og ny rekord, sier Zuccarello, som serverte russeren.

Nordmannen har gått poengløs av banen de to siste kampene, men i nattens bortekamp brøt han måltørken. 34-åringen fikk litt over 16 minutter på isen.

Nattens scoring er hans 20. denne sesongen. Med sine 49 assist er han nå oppe i 69 målpoeng totalt. Det er hans beste poengfangst som NHL-spiller. Totalt er han på 496 målpoeng i NHL-karrieren og nærmer seg en milepæl: 500 målpoeng.

Kampens andre mål kom fire minutter ut i andre periode og var signert Dmitrij Kulikov. Det tredje kom etter 7.24 minutter ut i siste omgang. Denne gangen var det Zuccarello som serverte Kaprizov en målgivende pasning.

Minnesota Wilds har nå vunnet åtte av de ni siste kampene.