Tre eksperter: Derfor sliter Stavanger Oilers

Topptippede Stavanger Oilers ligger nest sist og opplever sin verste seriestart noensinne. VG har tatt ekspertrunden for å få grunnene til at den regjerende seriemesteren sliter.

Forrige sesong scoret Stavanger Oilers utrolige 194 mål på 45 kamper og tok 113 poeng. De var 23 poeng foran Storhamar og det ble aldri kamp om seriemesterskapet.

VG, TV 2 og alle andre medier tippet før årets sesong at Stavanger Oilers skulle et nytt seriemesterskap og jakte nok et NM-gull til Rogaland.

Akkurat nå har de kjempetrøbbel med å vinne ishockeykamper, og å score mål (19 så langt).

De har fattige seks poeng på åtte kamper. Det betyr kvalikplass for nedrykksspill – og nest sist – enn så lenge. Aldri før har de startet sesongen så svakt.

– Det er dritdårlig selvfølgelig. Hva annet skal man si. Det er rett og slett en elendig situasjon, sa kaptein Dennis Sveum til VG før landslagspausen.

– Folk rundt oss og de som mener ting kan være så skuffet de vil. Men det svir mye mer for oss som sitter i den garderoben nå, fortalte den tidligere landslagsbacken.

TV 2-ekspertene Ruben Smith, Bjørn Kristian Erevik og Jesper Hoel er blitt utfordret på hvorfor de ligger så dårlig an.