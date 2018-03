Revisor (36) kom inn som krise-keeper i NHL - reddet alt

Publisert: 30.03.18 12:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-03-30T10:28:39Z

(Chicago Blackhawks-Winnipeg Jets 6–2) Scott Foster (36) gikk som vanlig på kontoret som revisor på morgenen. Torsdag kveld ble derimot annerledes han hadde tenkt seg.

Plutselig måtte Andreas Martinsens klubb, Chicago Blackhawks bruke sin nødløsning som målvakt. 14 minutter før slutt mot Winnipeg Jets kom Foster inn for å forsvare ledelsen.

Det endte med syv redninger. 100 prosent. Foster har aldri spilt i verdens tøffeste ishockeyliga tidligere - og kommer trolig heller aldri til å gjøre det igjen. Dermed vil han for all fremtid stå i historiebøkene som han som reddet alt.

– Jeg er revisor om dagen. Så for noen timer siden satt jeg ved PC-en, nå står jeg foran dere etter 14 minutter NHL -hockey, sa en overveldet Foster til journalistene som flokket seg rundt ham.

Foster har aldri tidligere spilt en profesjonell hockeykamp, og han avsluttet sin karriere i universitetshockey for mer enn ti år siden.

Denne sesongen har han vært nødløsning i rundt 15 hjemmekamper for Chicago, men det har aldri skjedd at den faste keeperen ble skadet. Før skjærtorsdag. Anton Forsberg skulle ha spilt, men ble skadet før kampen. Derfor fikk Foster en telefon om at han måtte ikle seg utstyret. I tredje periode måtte en skadet Colin Delia forlate isen. Og Foster fikk sjansen. Det hadde ikke så mye å si, for Blackhawks er uansett sjanseløse til å komme til sluttspillet denne våren.

Men Foster innfridde. Han reddet syv av syv skudd. I løpet av 14.01 minutter.

Det er første gang en nødløsningsmålvakt spiller i NHL siden Carolina Hurricanes’ materialforvalter Jorge Alves var i aksjon mot Tampa Bay Lightning på nyttårsaften i 2016. Men det var bare for åtte sekunder.

Torsdagens NHL-kamper:

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 4-2, Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 3-6, New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 3-4 e.f., Ottawa Senators – Florida Panthers 3-2 e.f., Minnesota Wild – Dallas Stars 5-2, Nashville Predators – San Jose Sharks 5-3, Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 6-2, Calgary Flames – Columbus Blue Jackets 1-5, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 2-1, Los Angeles Kings – Arizona Coyotes 4-2.

Denne artikkelen handler om NHL