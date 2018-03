HELT: Lillehammers Jacob Lundell Noer (i midten) jubler for sin 2-0-scoring sammen med Patrick Ulriksen (fra v), Emil Nyhus og Sondre Bjerke. Vertene vant 5–0 i Kristins Hall. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

24 års venting er over: Lillehammer i finalen etter tre mål av 20-åring

Publisert: 22.03.18 21:21 Oppdatert: 22.03.18 21:33

(Lillehammer-Sparta 5–1, 4–0 i kamper) OL-året 1994 står med gullskrift i Lillehammers ishockeyhistorie. Nå er de endelig finaleklare igjen. Jacob Lundell Noer (20) scoret tre ganger da Sparta ble ydmyket 5–1.

Før kampen ble 20-åringen fra Drøbak markert som en av de fire nominerte til årets rookie-pris i norsk ishockey, og han kvitterte altså med tre mål.

Jacob Lundell Noer kom til verden fire år etter at Lillehammer sist var i en NM-finale.

– Det er det sjukeste jeg har vært med på. Alt gikk inn! sier Noer til TV 2.

LIK vant de tre første kampene - senest 5–3 i Sparta Amfi sist tirsdag. Sarpingene spilte med andre ord med kniven på strupen i denne fjerde kampen.

– Vi må gjøre vår beste match i denne semifinaleserien for å vinne, sa Lillehammer-trener Mikael Kvarnström til TV2 før kampen.

Det gjorde de.

Lillehammer tok ledelsen da et skudd fra Brett Cameron traff skøyta til en Sparta-back og gikk i buret bak målvakt Samuel Ward. Det sto 1–0 til første pause, og Lillehammer hadde store sjanser til å øke da Sparta pådro seg unødvendige utvisninger tidlig i 2. periode.

2–0 kom da Simen Thoresen Rønold valset opp med Sparta-forsvarerne og sendte pucken til Jacob Lundell Noer, som scoret bak en sjanseløs målvakt.

Samme Simen Thoresen Rønold var hjernen også bak 3–0, der Brendan Ellis fant Noer, som scoret sitt andre mål for kvelden.

Så ble det 4–0 da Nick Dineen ekspederte skuddet fra Joey Benik på vakkert vis videre i nettet.

Jacob Lundell Noer scoret sitt tredje mål i perioden da han økte til 5–0 snaut to minutter før den siste pausen - og LIK-fansen begynte å synge «Sparta skal på ferie».

De tre andre som er nominert til årets rookie er Frisk Askers Max Krogdahl, Lillehammers Jonas Medby og Vålerengas Joachim Sommer Nielsen.

Didrik Nøkleby Svendsen fikk et trøstemål for Sparta to sekunder før slutt i kampen.