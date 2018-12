TUNGE TIDER: Stjernen har måttet kutte kostnader på grunn av økonomiske problemer. Foto: Hallgeir Vågenes

Get-ligaklubb med økonomiske problemer: – Tragisk å måtte si opp spillere

ISHOCKEY 2018-12-28T15:51:54Z

Økonomiske problemer gjorde at Stjernen i desember måtte kvitte seg med to av sine beste spillere.

Publisert: 28.12.18 16:51

Kaptein og poengkonge Hampus Gustafsson forlot klubben først på eget initiativ til fordel for Frisk Asker da han fikk høre om klubbens økonomiske problemer, mens backen Antti Kaupilla ble sagt opp rett før jul.

– At vi måtte gå til skrittet å si opp spillere er tragisk. Men vi har ikke fått de inntektene vi trenger, og da må vi skjære ned. Vi har planer om å møte de kravene forbundet setter, og økonomi går over sport, forklarer styreleder Jon Petter Pettersen.

Før jul gikk det også en rekke rykter om ytterligere kutt i Stjernen, i en livesending på Sarpsborg Arbeiderblad ble det hevdet at en rekke Stjernen-spillere skal sies opp etter Ringerike-kampen 28. desember, uttalelsen ble senere beklaget av Sarpsborg-avisen.

– Det er langt fra sannheten og har ikke rot i virkeligheten, slår Stjernens styreleder fast til VG.

– Kan det komme flere kutt?

– For øyeblikket er vi ferdige meg å sende hjem spillere og ta kutt, men man skal aldri si si aldri, svarer han.

Mens interessen har vært laber i Fredrikstad, har det derimot vært hockeyfeber i Hamar en god stund:

Stjernen skal i 2022 flytte inn i en splitter ny arena. Pettersen forteller at målet er å ha et slagkraftig lag når man flytter inn, og at årets sesongen skulle være startskuddet på en sportslig opptur. Istedenfor ligger de på 7. plass, og har en sesong som resultatmessig minner mye om det Fredrikstad-laget har prestert de siste årene.

– Vi ligger der stort sett alle tippet oss. De siste kampene har unge spillere kommet opp og tatt sjansen. Vi er en fattig klubb og må ta små steg om gangen, avslutter Pettersen.

Etter 6–3-seieren hjemme mot Sparta i starten av desember har Stjernen gått på to strake tap. Laget har mistet viktige Hampus Gustafsson og Antti Kaupilla. Fredrikstad-laget har hatt enormt med skader, men bør ha noen spillere tilbake til Ringerike-kampen.

Ringerike er som ventet tabelljumobo i Get-ligaen i sin første sesong, og har 12 strake tap.

