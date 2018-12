SCORET: Patrick Thoresen scoret 3–2-målet og ble banens i møtet med Frankrike. Her fra kampen mot Hviterussland torsdag kveld. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Comeback-Thoresen sikret hockeygutta turneringsseier: - En klassespiller

ISHOCKEY 2018-12-15T17:02:37Z

LØRENSKOG (VG) (Norge - Frankrike 4–3) Med Patrick Thoresen (35) tilbake på landslaget snudde Norge 0–2 til 4–3 og vant firenasjonersturneringen på hjemmebane denne langhelgen.

Publisert: 15.12.18 18:02 Oppdatert: 15.12.18 18:44

Patrick Thoresen som i høst har storspilt i Champions Hockey League og Get-ligaen for Storhamar, viste igjen at hans tilstedeværelse på det norske landslaget er svært viktig.

I mai takket han nei til VM-spill av familiære årsaker, i «landslags-comebacket» bidro han sterkt til at de vant tre strake seire.

– Haha, ja det var jo faktisk et slags comeback. Det kjentes bra ut for min del, hadde min beste dag i dag. Ellers var vi solide og gjorde to gode, og en grei kamp denne helgen, sier Patrick Thoresen til VG etter kampslutt.

Et velspillende norsk lag med mange av de største profilene på plass viste seg frem fra en god side denne landslagspausen. Etter et VM som tidvis fikk et noe negativt fokus , viste hockeygutta at revansjelysten er stor denne sesongen.

– Hvor mye har Patrick Thoresen å si for at Norge skal prestere?

– Det er fort forskjellen på når Norge kan gjøre det bra og ikke så bra. At våre beste er med. Som Patrick. I VM manglet vi kanskje for mange. Det er iallfall utslagsgivende, sier Petter Thoresen.

– Nå så vi tidvis gode ut. Det er fortsatt ting å gå på, men mot ikke all verdens motstand så viser vi at vi kan dominere kampene. Så må vi ta med oss det når vi møter bedre lag, fortsetter landslagssjefen.

– Patrick er en klassespiller på høyt høyt internasjonalt nivå, og veldig viktig for oss. Det vet vi, og det ser vi igjen i dag. Ikke er vi fullt lag heller så vi har enda mer å gå på, følger Alexander Bonsaksen opp.

Etter å ha slått et svakt Hviterussland 6–1 og Ungarn 3–2, kunne Norge vinne firenasjonersturneringen i Lørenskog lørdag.

VM i Slovakia i mai Ishockeylandslaget møtte Hviterussland torsdag, Ungarn fredag og Frankrike lørdag i en firenasjonersturnering i Lørenskog ishall. Med unntak av Mats Zuccarello, Andreas Martinsen (NHL), keeper Henrik Haukeland (Finland), Eirik Salsten (Storhamar), Mathis Olimb (Skellefteå) og Ken André Olimb (Tyskland), stiller landslagssjef Petter Thoresen med sitt antatt beste lag. Lillehammers Jacob Lundell Noer måtte melde forfall etter at han pådro seg en hjernerystelse i Get-ligakampen mot Sparta sist søndag. VM denne sesongen går i Bratislava fra 10. mai. Norge møter blant andre regjerende verdensmester Sverige og forrige VMs finalist Sveits i det innledende gruppespillet.

Åpnet med kalddusj

De norske gutta var spillemessig best i den første perioden, men lå likevel under 2–1 ved pause. Et aggressivt fransk lag, uten mange av sine største profiler, var effektive de få gangene muligheten bød seg.

Gjestene tok ledelsen 1–0 ved Kevin Dusseau. Et puck keeper Lars Haugen må ta sin del av skylden for at endte i nettmaskene. Norge presset på, men fikk ikke uttelling, i stedet gjorde Peter Valier 2–0 da han fikk stå alene og skyte midt foran mål. Tre minutter før hvilen fikk hjemmelaget sin fortjente redusering. Frölunda-back Mathias Nørstebø satte inn 1–2.

Midtperioden åpnet som den første, med norsk dominans. Sparta-spiller Tommy Kristiansen skulle stå for utligningen. Østfoldingen styrte Johannes Johannesens skudd inn, på skikkelig «Tommy Kristiansen-vis», foran kassa.

Udisiplinerte franskmenn ga det norske laget mange sjanser i overtall. Patrick Thoresen, som tidligere hadde bommet alene med keeper, scoret halvveis i andre periode 3–2.

Etter å ha ridd av et undertall, satte Norge igjen en scoring i sitt neste overtallsspill. Lillehammer-profilen Alexander Reichenberg omsatte en pasning fra Patrick Thoresen i scoring.

Mats Zuccarello er opptatt med spill for New York Rangers, men landslaget liker stadig å more seg på profilens bekostning:

Ble spennende

Med 4–2-ledelse med seg inn i tredje periode, hadde Norge en hånd og et par fingre på pokalen for «MECA Hockey Games» i Lørenskog.

Likevel ble det et snev av spenning da tidligere Lillehammer-spiller Nicolas Ritz plukket opp en løs puck og feide den i krysset fra blålinjen.

At Norge til slutt vant 4–3, var det ingenting å si på. Skuddstatistikken viste vanvittige 48–14 i norsk favør.

Nå går de inn i 2019 med en positiv opplevelse i bagasjen.

– Nå møtes vi igjen i februar. Også med noen av våre beste borte, men flere vil få sjansen til å vise seg frem. Og det er positivt. Det blir et spennende år, avslutter Petter Thoresen.