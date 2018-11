STJERNE: Kun 20 år gammel har Elias Pettersson virkelig begynt å dominere i NHL. Foto: DARRYL DYCK / TT NYHETSBYRÅN

Hockeylegenden Wayne Gretzky sammenligner seg selv med supersvensken Elias Pettersson (20)

ISHOCKEY 2018-11-14T15:33:22Z

Tidenes beste ishockeyspiller Wayne Gretzky (57) ser litt av seg selv igjen i årets NHL-komet, den svenske 20-åringen Elias Pettersson.

Han fylte 20 år først denne uken, men har allerede rukket å sette dype spor i NHL -sesongen 2018–19. Elias Pettersson fra Sundsvall i Sverige har tatt verdens beste ishockeyliga med storm.

Han har gjort 17 poeng på sine første 13 kamper i Vancouver Canucks (10 mål og syv målgivende). Han har blitt rost av en hel rekke verdensstjerner, og forbløffet en hel hockeyverden med ferdigheter man sjeldent ser hos hverken 20-åringer eller veletablerte spillere i hockey-sirkuset.

Den siste i rekken til å snakke varmt om svensken, er selveste Wayne Gretzky. Mannen med 1,487 NHL-kamper, 894 mål og 2,857 poeng er så visst ingen hvem som helst å få ros av heller.

– Å se denne unike unggutten komme inn (i NHL) og underholde publikum og by på show vær eneste kveld er intet annet enn positivt for sporten vår. Jeg har fått sjansen til å se ham et par ganger nå, og han er så fantastisk å se på. Han spiller med så mye «passion», sier Gretzky i radioprogrammet, SN 650 .

Skaper entusiasme i byen

Hockeylegenden skjønner at han sammenlignes med supertalentet.

– Jag synes at vi har mange likheter. Hans blikk for spillet og evne til å se smarte løsninger der ute på isen er minst like gode som noen andre i ligaen. Han er så smart, han vet hele tiden hvor han skal posisjonere seg ute på isen, fortsetter han.

Pettersson har skapt etterlengtet entusiasme i den kanadiske OL-byen fra 2010, Vancouver. Der de svenske brødrene, Henrik og Daniel Sedin i lang tid leverte godt, har det vært noen tøffe år de siste sesongene hvor laget har måttet satse yngre. Et resultat av dette var at Pettersson ble valgt som nummer fem i talent-draftet i 2017. Nå har han siden tatt enorme steg, og skaper entusiasme vest i hockey-landet.

– Fansen i Vancouver er så klart i skyene, for de har en sterk stamme av ungene spillere og det vil nok bli gode tider i byen fremover, spår Gretzky.

