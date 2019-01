LANG TID: Marcus Bryhnisveen (24) avla positiv dopingprøve tre uker før seriestart i Get-ligaen. Fire måneder senere er den ennå ikke sikkert om saken vil bli behandlet av domsutvalget i Norges idrettsforbund. Foto: Jon Anders Johansen

Dopingtatt ishockeyspiller får avgjørende svar i januar

ISHOCKEY 2019-01-08T09:53:26Z

Fire måneder etter at Marcus Bryhnisveen (24) testet positivt på syntetisk testosteron, har advokaten hans fått beskjed om at Antidoping Norge nå vil fatte en beslutning i saken.

– Jeg har fått beskjed om at de regner med å avslutte den i løpet av januar, bekrefter Morten Justad Johnsen overfor VG.

Han er Sparta-spillerens advokat og talsperson.

Marcus Bryhnisveen avla positiv dopingprøve på et forbudt stoff, et syntetisk testosteron , i forbindelse med en treningskamp mot sin tidligere klubb Stjernen 21. august. En måned senere ble saken offentlig kjent. Da uttalte avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norges administrasjon, advokat Britha Røkenes, at «slike saker» normalt får en konklusjon i løpet av én til to måneder.

På spørsmål om Antidoping Norge vil avslutte saken i løpet av januar, svarer hun at «saken vil oversendes påtalenemnda når vi er av den oppfatning at den er tilstrekkelig opplyst».

– Jeg kan bekrefte at det er hensynet til sakens opplysning som er årsaken til tidsbruken, svarer Røkenes i samme melding konfrontert med hennes uttalelse fra september angående tidsbruk.

Det er påtalenemnda som bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for domsutvalget i Norges idrettsforbund. Den avgjørelsen tas på grunnlag at opplysningene påtalenemnda får fra Britha Røkenes og Antidoping Norges administrasjon.

Marcus Bryhnisveens advokat sier at det egentlig ikke har skjedd noe mer. Det vil si at Antidoping Norge fortsatt, i samarbeid med Marcus Bryhnisveen, forsøker å bringe på rene hvordan han kan ha fått i seg det forbudte stoffet.

Marcus Bryhnisveen er i utgangspunktet under kontrakt med Get-ligaklubben Sparta fra Sarpsborg ut inneværende sesong.

– Han har fortsatt kontrakt med Sparta, til en dom foreligger, sier daglig leder Daniel Björnberg i Sparta Sport.

PS! Sparta er på 6. plass i Get-ligaen etter 32 seriekamper. Neste runde spilles tirsdag. Det gjenstår 16 kamper av seriespillet. Tabellen toppes av Stavanger Oilers og Vålerenga.