SKUFFENDE: Martin Laumann Ylven mener det er skuffende at Lillehammer stilte svært svekket i «Iron Man-konkurransen». Foto: Bjørn S. Delebekk

VIF-Ylven refser Lillehammer etter masseforfall i «Iron Man»

Publisert: 06.08.18 09:29

Lillehammer Ishockeyklubb stilte svært svekket, og endte desidert sist i den årlige «Iron Man-konkurransen». Respektløst, mener vinner Martin Laumann Ylven (29).

– Jeg vet ikke hva de tror at de er for noe der oppe på Lillehammer etter en NM-finale, men jeg synes det er dårlig respekt mot forbundet å ikke stille fulltallig når de bruker så mye ressurser på dette arrangementet som de gjør, sier Ylven til VG.

«Iron Man-konkurransen» skal kåre det best trente laget, og den best trente spilleren i Get-ligaen.

Resultater lagkonkurransen 1. Sparta – 6870

2. Stavanger Oilers- 6765

3. Vålerenga – 6560

4. Stjernen – 5455

5. Storhamar – 5115

6. Manglerud Star – Manglerud Star

7. Ringerike – 4255

8. Frisk Asker – 4065

9. Lillehammer – 960

Ylven vant selv konkurransen for andre året på rad , men var skuffet over at Vålerenga kun ble nummer tre i lagkonkurransen.

– Det er et kult og sosialt arrangement på Toppidrettssenteret som er lagd både for å fremme Get-ligaen og heve kvaliteten. At noen skal stille seg over arrangementet har jeg ingen forståelse for, sier Vålerenga-spilleren.

– Spillere ikke på plass

Lillehammer-trener Mikael Kvarnström forklarer at årsaken til at Lillehammer stilte så svekket var at de har mange spillere som ennå ikke er på plass.

Han forteller at de dro med 15–16 spillere, men at de knapt hadde 10 spillere som kunne gjennomføre hver øvelse, noe som gjorde at de endte desidert sist.

– Det er mange spillere som kommer til uken. Da vi fikk mail om datoen skjønte vi at det ville bli vanskelig. Det har ikke noe med arrangementet å gjøre, vi ønsket heller ikke at det skulle bli slik, det var ikke morsomt for oss heller, forklarer Kvarnström til VG.

Frisk Asker kom nest sist i konkurransen, men langt nærmere de andre lagene. De manglet blant annet veteran Anders Bastiansen og Henrik Ødegaard, de var forhindret å stille, forteller daglig leder i Frisk Asker, Ole G. Haug til VG.

– Det har ingenting med arrangementet å gjøre. Det er en flott dag og en god måte for spillere og ledere å bli kjent på. Dessverre hadde vi også en del skader, som betydde at noen spillere måtte stå over øvelser, forklarer Haug.