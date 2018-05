Zuccarello om nøkkel-matchen: – Danmark blir tøft

0-3, 0-1, 0-1

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 5139

1. periode: 0-1 (1.23) Connor McDavid (Colton Parayko, Ryan Murray), 0-2 (12.49) Bo Horvat (Jean-Gabriel Pageau, undertall fire mot fem), 0-3 (15.41) Connor McDavid (Jaden Schwartz)

Skudd: 2-12

2. periode: 0-4 (287.03) Connor McDavid (Colton Parayko, Ruan Nugent-Hopkins),

Skudd: 5-10

3. periode: 0-5 (42.24) Bo Horvat (Pierre-Luc Dubois),

Skudd: 3–11. Totalt: 10–33.

Dommere: Mikko Kaukokari, Finland og Mark Lemelin, Østerrike

Utvisninger: Norge 5 x 2 min. + 10 min, Canada 3 x 2 + 10 min

SLIK SPILTE NORGE:

(Terning 4) Keeper: Lars Haugen ble erstattet av Henrik Haukeland etter 0-6 mot Finland, og måtte tåle 0-1 umiddelbart - deretter skuddhaglskur. 0-2 backhand langs isen mellom bena. En puck i tverrliggeren, to i stolpen i første periode. En utakknemlig oppgave, med andre ord. Var på alerten til the bitter end; raste mot dommerne etter 0-4.

(Terning 2) Backer: Jonas Holøs ble friskmeldt åtte timer før kampstart og spilte halve første periode. Dårlig kommunikasjon med Alexander Bonsaksen ved 0-1. Unguttene Johannes Johannesen (21) og Christian Bull (21) fikk mye, fortjent tillit. Stefan Espeland rundlurt ved 0-2 da Norge spilte overtall. Var ikke alene om å bli det.

(Terning 2) Løpere: Ken André Olimb bekreftet at han er Norges beste; måtte av isen etter en takling mot hodet fra Canadas Pageau i 2. periode. For resten dreide spilletiden seg ofte om å få opp farten og blikket i forsvarssonen foran keeper Haugen. Tobias Lindström kom til skudd flere ganger, igjen. Sitter pucken endelig i mål mot Danmark? Mathis Olimb 2 + 10 min. for takling mot hidet fem minutter før slutt.

(Terning 3) Trener: Petter Thoresen kunne med tanke på skjebnekampen mot Danmark fredag glede seg over OK undertallsspill og at Canada tok det med ro etter hvert. Lyktes med å fordele spilletiden noenlunde jevnt; brukte syv backer. Ikke mange lyspunkter ellers. Fikk ikke anledning til å øve på overtallsspillet fordi motstanderen var over hans fem utvalgte før de fikk trukket pusten.

Øystein Jarlsbo/Vegard Aulstad