Trenerprofil: Frykter for norsk ishockeys fremtid

Tidligere landslagsspiller og nåværende trenerprofil Sjur Robert Nilsen (51) mener norsk ishockey har stått på stedet hvil i flere tiår og frykter for sportens fremtid «hvis det ikke skjer noe».

– Jeg er frustrert på norsk ishockeys vegne. Jeg synes det ikke skjer noe. Vi er omtrent på samme sted som før, sier Spartas sjeftrener og landslagets mangeårige assisterende trener til VG.

Sjur Robert Nilsen refererer til da han som ung og talentfull spiller fikk trene med Sarpsborg-klubben første gang for 35 år siden, sesongen den vant norgesmesterskapet i 1984 - i Sparta Amfi, Norges første ishall bygd på dugnad 20 år tidligere.

Den er fortsatt klubbens hjemmebane. Lørdag spiller Sparta bortekamp mot regjerende seriemester Vålerenga, deres ellevte kamp i Get-ligaen denne sesongen. Oslo-klubben må spille sine hjemmekamper i Furuset Forum, i påvente av at Nye Jordal skal stå ferdig neste år - to år forsinket.

– Mange peker på arenaene. Men det er ikke bare det, svarer han på spørsmål om hvorfor norsk ishockey ifølge ham har havnet i en bakevje.

Sjur Robert Nilsen vedgår at han ikke har klare svar på «det». Han tilføyer imidlertid «men vi må våge å prate om det». Blant annet fordi det er uttalt «viktig» at landslaget fortsetter å beholde plassen i VMs A-gruppe.

Oilers best - flest tilskuere Tilskuersnitt hjemmebane hittil sesongen 2019/20 (antall kamper i parentes): 1) Stavanger Oilers (5) 3803, 2) Storhamar (5) 3470, 3) Sparta (5) 1922, 4) Lillehammer (4) 1727, 5)Stjernen (6) 1530, 6) Frisk (3) 1439, 7) Vålerenga (4) 939, 8) Narvik (5) 752, 9) Manglerud Star (5) 398, 10) Güner (8) 310

– Driver vi på en måte som tilsier at vi skal makte det? Nei, jeg synes ikke det, svarer Sjur Robert Nilsen på eget spørsmål.

Han mener kun serieleder og Get-ligaens beste lag de siste ti årene, Stavanger Oilers, drives på profesjonelt vis.

Storhamar, som Sjur Robert Nilsen var trener for sesongen 2016/17 etter et par sesonger i svenske Leksand, «er på vei».

– På sport er de der. Men ikke administrasjon. De er prisgitt en fantastisk gjeng frivillige, mener Sjur Robert Nilsen om Hamar-klubben - dobbeltmester sesongen 2017/18.

Han mener frivilligheten er en en slags hemsko. Han mener ishockey, og idretten generelt i Norge, «må opp» til høyeste politiske nivå, og peker i den anledning på at idretten som regel er fraværende som tema i forbindelse med valg.

– Vi kan ikke overlate alt til markedskreftene og kommuneøkonomi, sier han.

– Vi kan ikke drive toppidrett på dugnad, sier han også.

Sjur Robert Nilsen, som i sin tid var proff i Tyskland, mener det for eksempel bør innføres politisk vedtatte ordninger om statslønn til utøvere, lavere skatt i aktive år, null i arbeidsgiveravgift for klubbene og skattefradrag for bedrifter som sponser idretten.

Når det gjelder egen klubb og toppserielag, mener Sjur Robert Nilsen at de trener for mye i forhold til hvor mye spillerne har anledning til å hvile. Han forteller at seks av spillerne hans (snau tredel av troppen) har ishockey som heltids beskjeftigelse, noen av dem har anledning til det fordi de fortsatt bor hjemme hos foreldrene.

Han bruker følgende eksempler på forskjellene mellom norsk klubbishockey og utenlandske ligaer når det gjelder økonomiske forutsetninger:

Sparta har et årlig totalbudsjett på 17 millioner. Det er det samme som budsjettet for lønn alene i svenske Modo i Hockeyallsvenskan, som er liganivå to i Sverige.

40.000 kroner er minimumslønn for en proffkontrakt i norsk ishockey. Det utgjør en månedslønn for en en «vanlig» spiller i den østerrikske toppligaen EBEL, der de beste har million årslønn.

– Vi snakker ikke om at lønnsnivået hos oss må heves fra en halv million til halvannen million, men fra 150.000 kroner i året til 440.000 – som er en normal lønn for en vanlig mann i Østfold, hevder Sjur Robert Nilsen.

I den sammenhengen «holder ikke» 2000 tilskuere i snitt. Sparta har 1922 etter fem kamper i Sparta Amfi, inkludert 2706 mot naborival Stjernen fra Fredrikstad (6–1) sist søndag (se info-boks høyere opp i saken).

Torsdag møter Sparta nyopprykkede Grüner. Oslo-klubben kan vise til 310 tilskuere i snitt etter seks kamper i hjemmearenaen på Dælenenga.

