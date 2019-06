DRØM: Norges landslagskeeper Jonas Arntzen (21) er invitert til en uke lang treningsleir for «fremtidens spillere» hos NHL-mester St. Louis Blues. På bildet til venstre hylles klubbens stjernespiller Vladimir Tarasenko av fansen under seiersparaden lørdag for halvannen uke siden. Foto: Nic Antaya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lillehammer-Jonas skal trene med NHL-mesteren

Tidligere Lillehammer-keeper Jonas Arntzen (21) synes det er «kjempekult» at han nå får sjansen til å vise seg frem under en treningsleir med Stanley Cup-mester St. Louis Blues – kort tid etter byens voldsomme feiring av klubbens første seier i NHL-sluttspillet.

– Det er ikke så mye som kan måle seg med å vinne Stanley Cup. Det skal bli kjempekult å komme dit i deres feiring av det. Jeg tror hockeymiljøet og stemningen i St. Louis er ganske god nå, sier Jonas Arntzen til VG.

Ifølge amerikanske medier kranset opp til en halv million mennesker veiene i sentrum av St. Louis der Blues-spillerne paraderte med Stanley Cup-trofeet lørdag for halvannen uke siden. Klubben hadde ikke vunnet NHL-sluttspillet en eneste gang i løpet av sine 52 år i ligaen, før de nå slo Boston Bruins i finalen – i syvende og avgjørende kamp.

I henhold til kontrakten skal Jonas Arntzen spille for den svenske toppserieklubben Örebro de to neste sesongene.

Siste sesong og de tre foregående spilte han for Leksand, som rykket opp fra liganivå to til toppserien. Han var Norges tredjekeeper bak Henrik Haukeland og Henrik Holm i VM i mai. Under mesterskapet i Slovakia ble han kontaktet av sin agent, som fortalte at «noen» NHL-klubber var interessert i å invitere ham til deres treningsleir for unge talenter etter den såkalte draften i verdens beste liga.

Draften ble gjennomført i Vancouver sist helg. Ingen unge norske spillere ble funnet gode nok til å bli valgt av en av NHLs 32 klubber. Til sammenligning ble 26 svenske spillere valgt. Amerikaneren Jack Hughes (18) ble valgt som nummer én, av New Jersey Devils, mens finske Kaapo Kakko (18) ble valgt som nummer to, av Mats Zuccarellos tidligere klubb New York Rangers.

Kakko spilte for finske TPS siste sesong, sammen med Norges VM-keeper Henrik Haukeland.

– Det er moro at det ble akkurat dem, sier Jonas Arntzen om at han «havnet» i St. Louis Blues-treningsleiren.

Jonas Arntzen, som ikke er draftet av en NHL-klubb, reiste til St. Louis søndag. Treningsleiren for «prospects», bestående av spillere som er draftet og ikke draftet, starter tirsdag og varer til og med fredag, ifølge klubbens hjemmeside.

Tre kamper for Lillehammer Jonas Arntzen (født 21. november 1997) har spilt for Lillehammer IKs ungdomslag U17, U18 og U20. Sesongen 2014/15 fikk han spille tre kamper for A-laget i Get-ligaen, før han flyttet til Leksand. I Sverige spilte han fire sesonger for den tradisjonsrike klubben, først og fremst i Allsvenskan på liganivå to. Etter siste sesong undertegnet han en to års kontrakt med Örebro i den svenske toppserien SHL. Vis mer vg-expand-down

Han er en av et fåtall norske keepere som historisk sett har fått sjansen til å delta i en «fremtidens spillere»-treningsleir i regi av en NHL-klubb. Vålerengas Steffen Søberg (25) deltok etter at han ble draftet for Washington Capitals i 2011. Lars Volden (26), nå i den svenske toppserieklubben Malmö, ble også draftet i 2011, av Boston Bruins.

Ingen norske keepere har spilt kamper i NHL.

– Jeg har aldri fått en slik invitasjon tidligere, og jeg vet ikke helt hva jeg kan forvente. Men det er bare å ta sjansen. Jeg har alltid drømt om å dra over og gjøre noe sånt. Det er en god motivasjon for meg med tanke på Örebro, sier Jonas Arntzen til VG.

I Örebro skal han konkurrere om keeperplassen med tsjekkiske Dominik Furch (29), som de fire siste sesongene har spilt for toppklubber i den Russland-baserte ligaen KHL.

Publisert: 24.06.19 kl. 17:15