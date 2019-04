DRAR AV: Mats Rosseli Olsen i aksjon i den siste kvartfinalen mot Malmö nylig. Nå leder hans Frölunda 2–0 i semifinalen i SM. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

I år rekker Rosseli VM - men kanskje bare såvidt

Mens Norge spiller landskamp mot Sverige i Östersund torsdag, har Mats Rosseli Olsen (27) samtidig SM-semifinale for sitt Frölunda mot Luleå.

Der leder de 2–0, men uansett om det skulle bli finale - og syv kamper der - så vet Oslo-karen at han rekker VM.

– Ja, såvidt. Men det vil nok ikke være så mange dager imellom.

– Det blir noen hektiske uker, men sånn er hockey. Det er bare morsomt.

Derimot går han selvfølgelig landskampene mot Sverige i Östersund torsdag og lørdag - begge direkte på VG+ - uten svenske-stjernen.

I fjor var Mats Rosseli Olsen skadet og kunne ikke spille verdensmesterskapet. Derfor gleder han seg til å spille i Slovakia.

– Det er alltid morsomt å spille med gutta. Jeg ser dem ikke så mye. Det er kult å komme til VM og spille for Norge. Jeg gleder meg hvert år.

AVENYEN: Mats Rosseli Olsen på Avenyen i Göteborg. Foto: Mattis Sandblad

Mats Rosseli Olsens Frölunda - en legendarisk Göteborg–klubb - har hatt en pangåpning på SM-semifinaleserien med to seirer over Luleå. Dermed kan det altså komme til å ta lang tid før Petter Thoresen får se ham i landslagstroppen.

– Det har vært to jevne matcher som vi har klart å vippe i vår favør, sier 27-åringen beskjedent.

– Det er myyyye jobb til om vi skal klare å komme til finalen. Det er ikke lett å vinne fire kamper. Ting kan snu fort.

Tirsdag fikk Rosseli Olsen målpoeng i går og spilte mer enn 19 minutter. Han er med andre ord en viktig brikke.

– Jeg har nå vært her i nesten syv og et halvt år og trives. Det er ikke langt hjemmefra, det er en fin by og en flott klubb.

Han følte at han kom litt sent i gang etter å ha vært ute i tre måneder med skade, men at formen har blitt bare bedre og bedre.

– Hva tenker du om torsdagens landskamp?

– Jeg må innrømme at jeg er litt i SM-bobla her, men jeg snakker med noen av spillerne våre. Sverige er jo litt storebror for Norge, men det er en perfekt måte å tren og lære før VM.

– Hva tenker du om VM?

– Vi vil jo helst ha alle med, men det blir alltid noen skader. Hvis det går vi håper, så blir det kvartfinale.

I fjor røk kvartfinaledrømme med tap for vertene Danmark.

– Den siste kampen ble avgjørende. Det blir nok noe av det samme i år.

Norge åpner mot Russland i Bratislava den 10. mai. Deretter følger Sverige, Sveits, Østerrike, Italia og Latvia.

– Det er flere lag på vårt nivå. Så er det de store lagene som vi ikke kan forvente å ta poeng fra.

PS: Lurte du på om Rosseli-navnet er noe italiensk? – Det er like norsk som Olsen, smiler mannen med navnet. Så en italiensk-inspirert uttale av Rosseli er altså ikke riktig.

Publisert: 11.04.19 kl. 08:02

