SKADET: Storhamars Jacob Lundell Noer fikk seg en smell i kneet mot MS søndag og skal være ut for resten av sesongen. Her fra en bortekamp mot Vålerenga i februar.

Storhamars Noer kan være ferdigspilt for sesongen etter kneskade

Storhamars Jacob Lundell Noer fikk en smell i kneet i NM-sluttspillet mot Manglerud Star søndag. Nå er han trolig ute for resten av sesongen.

Det er Hamar Arbeiderblad som melder dette. Mandag ble Noer undersøkt nærmere.

– Slik det ser ut nå spiller han ikke resten av sesongen, skrev Storhamars lege My Lystad i en SMS til avisen mandag kveld.

Episoden skjedde i midtperioden i den 2. kvartfinalekampen i Manglerudhallen søndag. Noer ble taklet bakfra av to Manglerud Star-spillere etter selv å ha sendt en motspiller i vantet. Han falt og vred kneet da han fikk et par spillere over seg. Han ble hjulpet av isen og måtte også hjelpes inn i spillerbussen etter kampen.

Episoden ble meldt inn til Players Safety-utvalget i Norges Ishockeyforbund, men saken ble avvist. Storhamar leder 2-0 i kamper og lagene møtes igjen i Hamar tirsdag kveld.