TOPPER: Storhamar og keeper Oskar Östlund fikk lett match mot Stjernen i kveld. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Storhamar stakk fra – lykkekveld for bunnlagene

ISHOCKEY 2018-11-01T21:43:44Z

(Stjernen - Storhamar 1–4) Storhamar har fire poengs luke på tabelltopp i Get-ligaen etter torsdagens seier over Stjernen. De to bunnlagene vant de andre kampene.

NTB

Publisert: 01.11.18 22:43 Oppdatert: 01.11.18 23:06

Storhamar har fire poengs luke på tabelltopp i Get-ligaen etter torsdagens 4-1-seier over Stjernen. De to bunnlagene vant begge.

Mest imponerte Manglerud Star da det ble 3-1-seier over Stavanger på bortebane. Michael Stenersen og Magnus Henriksen ga oslolaget hver sin gang i henholdsvis 1. og 3. periode, mens Joachim Hermansen satte punktum i tomt bur 19 sekunder før slutt.

Stavanger fikk mange overtallsmuligheter, deriblant et par da laget jaget utligning i siste periode, men greide ikke å overliste gjestenes keeper Kristopher Joyce flere ganger enn på Peter Lorentzens 1-1-mål i midtperioden.

Med tapet er Stavanger fem poeng bak Storhamar. Vålerenga hadde spillefri i midtukerunden og er fire poeng bak hamarlaget med en kamp mindre spilt.

Manglerud Star kunne fått en luke til tabelljumbo Ringerike, men er bare poenget foran ettersom sistnevnte vant 2–1 over Sparta etter straffeslag. Anders Tangen Henriksen satte inn det avgjørende straffeslaget etter at Jørgen N. Langdalen hadde scoret for vertene og Martin Grönberg utlignet for Sparta i selve kampen.

Sarpsborg vant skuddstatistikken hele 39-17, men hjemmekeeper Johan Kallio reddet 38 skudd i kampen og stengte målet på de fire siste straffeslagene.

Joachim Jensen scoret de to første målene, mens Christian Larrivée hadde ett mål og to assist da Storhamar slo Stjernen 4–1 i Fredrikstad.