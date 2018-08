HOCKEYHELT: Tidligere hockeykeeper Tommy Salo forteller åpent om sine depresjoner og psykiske problemer. Foto: WALTER TYCHNOWICZ / EDMS

Svensk hockeykeeper: – Har slitt med depresjoner etter OL-tabbe

Tommy Salo (47) er en av de største svenske hockeyheltene, men i 2002 ble han den store synderen da Sverige røk ut av OL. Nå forteller keeperen om depresjoner som fulgte etter den store tabben.

På stillingen 3–3 i kvartfinalen mot Hviterussland gjorde Salo sitt livs tabbe da han fomlet et i utgangspunktet helt ufarlig skudd fra langt hold i mål, og Sverige røk ut av OL i Salt Lake City.

– Alt begynte der, den tabben har fulgt meg siden, forteller Salo til Aftonbladet .

Tommy Salo Ishockeykeeper

Alder: 47

Nasjonalitet: Sverige

Klubber: Västerås, Modo, Frölunda, New York Islanders, Edmonton Oilers, Colorado Avalanche

Til den svenske avisen forklarer den gamle keeperen med det lett gjenkjennelige etternavnet om et liv med depresjoner, alkoholmisbruk og dårlig psykisk helse. For tre år siden ga han seg som sportssjef i Leksand, siden har det vært stille.

– Jeg kom inn i en dårlig syklus som jeg ikke kom meg ut av da jeg var i Leksand. Jeg måtte gjøre noe radikalt med livet mitt, og det har jeg gjort. Jeg har søkt profesjonell hjelp og snakket mye med både venner og min kjæreste. Jeg kan fortsatt ha dårlige dager, men de blir færre og færre, forteller den gamle hockeykeeperen.

Han forteller videre at det å kjøre bil har blitt en form for terapi. Salo var en av de viktigste svenske spillerne da Sverige vant hockeyturneringen i OL på Lillehammer, og han har spilt for New York Islanders, Edmonton Oilers og Colorado Avalanche i NHL.

Nå åpner han også for et comeback i hockeyen.

– Jeg har noen prosjekter på gang, og hjelper unge hockeyspillere, noe som gir meg stor glede. Det viktige er at jeg ikke skal havne i samme spor som da jeg var i Leksand, det har jeg lovet meg selv, avslutter Salo til Aftonbladet .