I TOPPSLAG: Mats Zucarrello sto for to målgivende pasninger i oppgjøret mot Colorado Avalanche i Denver mandag kveld norsk tid.

Zucca-show i topp-thriller – misset straffeslag

(Colorado Avalanche-Minnesota Wild 4–3 etter straffeslagskonkurranse) Mats Zuccarello foret rekkekamerat Kirill Kaprizov med to fantastiske målgivende pasninger. Den første da Minnesota Wilds stjernespiller utlignet til 2–2 i 3. periode – og den andre da russeren vippet inn 3–3 tre minutter før slutt.

Av Øystein Jarlsbo

Dermed gikk toppkamp-thrilleren til straffeslagskonkurranse etter den målløse spilleforlengelsen begrenset til fem minutter. Mats Zuccarello tok det første straffeslaget for Minnesota, var et par centimeter fra å sette pucken i nettet – men Colorado-keeper Pavel Francouz snøt ham for å score.

Mikko Rantanen gjorde det for hjemmelaget, og så misset Kirill Kaprizov. Wild måtte klare seg med ett poeng, men har unngått tap i ordinær spilletid de fire siste kampene.

Mats Zuccarello (34) var eitrende forbannet etter Minnesota Wilds stivfrosne nedtur – tap 4–6 i 20 minusgrader – mot St. Louis Blues på hjemme- og utebane 2. januar i Minneapolis. Matchen foran 38.000 polarkledde fans skulle imidlertid vise seg å bli et vendepunkt for laget til Norges eneste NHL-spiller.

– Yeah, alle var «pissed off», bekreftet Mats Zuccarello overfor twincities.com foran kveldens bortekamp i Denver.

Minnesota Wild kom til oppgjøret mot formsterke Colorado Avalanche med tre seirer på rad i kjølvannet av kalddusjen for to uker siden. Den siste mot Anaheim Ducks, som Wild i og for seg alltid slår, natt til søndag norsk tid. Espen «Shampo» Knutsens første NHL-lag ble feid av isen med 7–3, etter to mål og en målgivende pasning fra Mats Zuccarello.

UTLIGNET: Minnesota Wilds russiske stjernespiller Kirill Kaprizov utlignet til 2–2 snaut syv minutter ut i 3. periode.

En slags toppen av kransekaken for «Zucca». Han scoret sitt 150. grunnseriemål i NHL, og deretter nummer 151.

I løpet av sine 17 siste kamper foran toppfighten i sentralavdelingen i NHLs vestserie hadde han scoret åtte mål og lagt 13 målgivende pasninger. Det vil si imponerende 1,23 målpoeng i snitt per kamp. Etter 28 kamper totalt sto han med 11 mål og 19 målgivende: 1,07 i snitt.

les også Zuccarellos hårete mål: Ett målpoeng per kamp

Colorado Avalanche var imidlertid nær ved å score først mandag formiddag i Denver. To ganger. Nathan MacKinnon klinket pucken i tverrliggeren bak Kaapo Kahkonen etter åtte og et halvt minutt. Noen sekunder senere skjøt hjemmelagets Mikko Rantanen den i stolpen til venstre for sin landsmann i Minnesota Wilds mål.

Snaut fem minutter før første periodes slutt, pådro Minnesota Wild seg to utvisninger på rappen. I overtallsspill fem mot tre tok det Avalanche bare noe sekunder å gjøre 1–0. MacKinnon fikk av gårde et voldsomt skudd, forvandlet til en målgivende pasning til Rantanen – via vantet bak Kahkonen.

I det Wild ble fulltallig, gjorde første års-NHL-er Alex Newhook (20) 2–0.

– Det kunne vært 4–0, mente kommentatorene under Vsport1-sendingen.

33 sekunder inn i 2. periode reduserte sveitsiske Kevin Fiala (25) fikst, fra backhand til 1–2 bak Avalanche-keeper Darcy Kuemper. Med ett var det jevn kamp igjen. Mats Zuccarellos russiske rekkekamerat Kirill Kaprizov var nær ved å utligne, Wilds storvokste Jordan Greenway meide over Kuemper, Avalanches Kurtis MacDermid gjengjeldte knockouten på vegne av Kuemper – kanadieren måtte gå i garderoben etter ordre fra kampens medisinsk ansvarlige.

Tsjekkiske Pavel Francouz måtte erstatte Kuemper. Kahkonen stoppet Avalanche fra å gjøre 3–1 i overtallsspill fem mot fire. I andre periodes siste sekunder sprellet og sto Francouz i veien for 2–2. Det var med andre ord duket for en heidundrende finish.

Den ble virkelig vill da Kirill Kaprizov sitt 15. mål for sesongen utlignet til 2–2 etter en «umulig å lese»-pasning fra Mats Zuccarello – eller en «øyne i nakken»-pasning – hans 20. målgivende denne sesongen. Nathan MacKinnon fikk godkjent 3–2 etter en veldig lang videogransking av dommerne, før Kirill Kaprizov dukket opp som troll av eske foran Avalanche-målet – og scoret etter en plettfri «langpasning» fra Mats Zuccarello.

Hans 21. målgivende pasning denne sesongen.