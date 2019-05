KLAR MED ET SMIL: Mats Zuccarello koste seg på isen i Enterprise Arena i St. Louis tirsdag formiddag amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Zucca-hyllest før nattens skjebnekamp

ST. LOUIS, MISSOURI (VG) Bare noen timer før nattens skjebnekamp, brukte Dallas Stars-trener Jim Montgomery anledningen til å hylle sin norske stjerne Mats Zuccarello (31).

I natt klokken 0100 er det vinn eller forsvinn for Zuccarello i den syvende og avgjørende kampen i Stanley Cup.

– Det er enten sommerferie eller å gå videre og kjempe for å vinne Stanley Cup. Det betyr mye for alle her inne. Det er det eneste som betyr noe, sier Zuccarello med et smil til VG i garderoben i Enterprise Arena i sentrum av St. Louis noen timer før det braker løs.

DRØMMER OM FINALE: Mats Zuccarello mener at Dallas Stars må spille med «desperasjon» i kveldens nervedrama. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han har vært ute og testet isen i et lite kvarter. Han virker avslappet før det hele skal avgjøres. Det står 3–3 i kamper mellom Dallas Stars og St. Louis Blues.

På et podium i presserommet snakker trener Jim Montgomery om nordmannens betydning for laget etter at han ble tradet fra New York Rangers.

Han snakker om Zuccarello som en så kreativ spiller at medspillerne ikke alltid henger med i svingene.

– Noen ganger er det sånn at ingen andre på isen vet at pasningen kommer. Det er så smart han er, sier Montgomery om 31-åringen.

– Det er imponerende hvor raskt hjernen hans ser noe til det utløser de riktige signalene til hendene hans. Det må være i løpet av et tidel av et sekund, sier Montgomery, som begynner å legge ut om en pasning Zuccarello hadde til Tyler Seguin for ikke lenge siden.

HYLLER ZUCCARELLO: Jim Montgomery brukte sin siste pressekonferanse før nattens kamp til å rose Mats Zuccarello. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er den beste pasningen jeg har sett i hele sluttspillet. Han gjør sine medspillere til bedre offensive spillere. Du forventer å få pucken, og når du forventer å få den oftere, så vet du mer hva du skal gjøre med den, om du skal skyte eller slå en pasning. Han gjør alle bedre, sier Montgomery, som ble Dallas-trener før denne sesongen og kan ta klubben til sin første semifinale på elleve år.

Zuccarello selv vil naturlig nok ikke snakke så mye om han er fornøyd med egne prestasjoner etter den høyprofilerte overgangen fra New York.

– Det kommer an på om vi vinner eller taper i dag. Hva man har gjort selv og sånn bryr jeg meg ikke så mye om. Dette handler om å vinne kamper og nå er det 3-3, understreker Zuccarello, som brakk armen i debuten sin 24. februar, men som har kommet tilbake på en måte som har forbløffet mange.

Han har ti målpoeng på 12 kamper i sluttspillet: Tre scoringer og syv assists.

I den forrige kampen, da Dallas hadde sjanse til å avgjøre alt på hjemmebane, ble det et smertefullt 1-4-tap.

Zucca har oppskriften klar for at det ikke skal skje igjen:

– Vi må være litt mer på. Vi må ha litt desperasjon i spillet vårt. Spille vårt eget spill. Ja, det er kamp nummer syv og det er nerver, men vi må beholde roen, mener han.

Den velrenommerte hockeyjournalisten Dylan Dethier i The Athletic følger Dallas Stars tett.

Han er blitt svært imponert av Zuccarello og sier dette til VG om nattens oppgjør:

– Jeg tror Dallas kommer til å vinne. Jeg tippet på forhånd at Dallas ville ta det i den syvende kampen. Jeg tror det blir en jevn match, 3–1 eller noe sånn. Dallas taper sjelden to kamper på rad, sier Shapiro.

MORO PÅ TRENING: Dallas-keeperen lo sist da Zuccarello testet isen i Enterprise Arena før dagens kamp. Foto: Thomas Nilsson / VG

Journalisten har statistikk som viser at Dallas Stars har 14 seirer og bare tre nederlag i den påfølgende matchen etter å ha tapt en sluttspillkamp.

Vinneren i kveld møter enten San Jose Sharks eller Colorado Avalanche i den såkalte Western Conference-finalen – som også spilles best av syv.

