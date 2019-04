LYSE TIL SINNS: Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (t.v.) og Norges keeper Henrik Haukeland under VM i Herning i mai i fjor. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Seks uker VM-oppkjøring: – Suksessfaktor for oss

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (31) er med skrekkblandet fryd klar for nok en flere uker lang treningsleir, nå kalt «Camp Thoresen», som oppkjøring til VM om halvannen måned – hans mesterskap nummer 14 siden debuten i 2006.

– Det er en blandet følelse. Jeg gleder meg til alt det sosiale, gruer meg til alt det ... Men jeg gleder meg mer enn jeg gruer meg. De to første ukene er det egentlig ganske mye trening. Så er det to kamper i uken. Du blir kjørt i kroppen; «totalpakken» er ganske stor etter en lang sesong, sier backveteranen til VG.

Det er 43 dager til Norges åpningskamp mot Russland i VM i Bratislava. Mandag åpnet landslagssjef Petter Thoresen (57) hockeyguttas tradisjonelle oppkjøring, som under hans forgjenger Roy Johansen (58) ble kalt «Camp Roy», til turneringen 10 til 26. mai i Slovakia.

– Det kan bli ensformig. Ukene blir ganske like. Det blir en lang periode for spillerne som er med hele tiden. Det er en mental påkjenning. Men det er ikke et alternativ å si «ha det bra, vi sees 2. mai rett før VM», sier Petter Thoresen – som har ledet Norge i en OL-kvalifisering, et OL og to VM.

Her er dagens 15 «Camp Thoresen»-spillere: Keepere: Jens Kristian Lillegrend (Sparta), Henrik Fayen Vestavik (Ringerike Panthers) Backer: Jonas Holøs (Fribourg), Alexander Bonsaksen (KooKoo), Kristian Østby (Sparta), Andreas Klavestad (Sparta), Sondre Bjerke (Lillehammer), Adrian Saxrud Danielsen (Lillehammer) Løpere: Niklas Roest (Sparta), Tommy Kristiansen (Sparta), Jakob Lundell Noer (Lillehammer), Stian Kaltrud Nystuen (Lillehammer), Mathias Trettenes (Krefeld Pinguine), Jørgen Karterud (Karlskrona), Henrik Knold (Sparta). VM-aktuelle spillere – i utlandet – opptatt med sluttspill og kvalifiseringsspill: Michael Haga, Erlend Lesund (Mora), Thomas Valkvæ Olsen (Leksand), Mathis Olimb (Skellefteå), Ken André Olimb (Düsseldorf), Mattias Nørstebø, Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Lars Haugen (Klagenfurt), Sondre Olden (Vienna Capitals), Henrik Haukeland (TPS), Mathias Emilio Pettersen (Denver Pioneers, NCAA). Vis mer vg-expand-down

Her er det som tradisjonen tro venter Sveits-proff Jonas Holøs – som også har deltatt i tre OL – når han fra torsdag deltar i sin første økt av «Camp Thoresen»:

# En istrening fra klokken 09.00 og en styrketreningsøkt i Olympiatoppens toppidrettssenter, hver dag mandag til fredag.

# Egentrening lørdag, fri søndag.

Etter to uker endres planen. Men mengden fysisk aktivitet avtar i praksis ikke. Fra 11. april venter syv treningskamper mot Sverige, Finland, Danmark og VM-vertsnasjonen Slovakia.

– Det har helt klart vært en suksessfaktor for oss, sier Jonas Holøs om oppkjøring-maratonen.

– Uten tvil. Vi må være best mulig forberedt. Vi ville ha rykket ned (fra VMs A-gruppe) for lenge siden hvis vi hadde kommet rett til VM, slik som «de store» som Canada og Sverige, tilføyer han.

De fleste av Norges motstandere i VM består av spillere som så å si kommer til mesterskapet direkte fra endt sluttspill i sine respektive klubblag og ligaer. Enkelte av Petter Thoresens spillere kan komme til å være i samme situasjon, for eksempel Mats Rosseli Olsen, Mattias Nørstebø (Frölunda) og Mathis Olimb (Skellefteå) i svenske SHL og Lars Haugen (Klagenfurt) og Sondre Olden (Vienna Capitals) i østerrikske EBEL.

Og Mats Zuccarello i NHL (Dallas Stars) og Andreas Martinsen i AHL (Rockford IceHogs).

Petter Thoresen forteller at de ikke har vært i kontakt med Zuccarello den siste uken, men at «mye kan stoppe det». Det vil si Zuccarellos VM-deltagelse. Hans Dallas Stars går etter alt å dømme til sluttspillet i NHL.

Antall VM-aktuelle spillere i utenlandske klubber er få nå, sammenlignet med tidligere år. Flere spiller i den norske Get-ligaen. Her en oversikt antall norske spillere i svenske SHL siden 2003/04:

Flest og best før Denne sesongen har åtte norske spillere spilt kamper i den svenske toppserien SHL. Totalt har de imidlertid bare spilt rundt 250 kamper. Antall spilte kamper var det samme da det var ni norske spillere i SHL sesongen 2007/08. Antall spillere, kamper og målpoeng nådde en topp mellom 2008 og 2013. Det sammenfaller med perioden da landslaget sto for sine beste resultater i VM: Kvartfinalene i 2008, 2011 og 2012. Sesongene 2011/12 og 2012/13 spilte henholdsvis 15 og 14 norske spillere 673 og 754 kamper for SHL-klubber i Sverige. Målpoeng totalt: 210 og 175. Sesongen 2009/10 spilte 12 norske spillere 631 kamper i SHL. Totalt gjorde de 218 målpoeng. Den sesongen var Mats Zuccarellos siste for Modo: 64 målpoeng (23 mål/41 målgivende pasninger) etter 55 kamper. Kilde: Statistikk utarbeidet av trenerne Sjur Robert Nilsen og Anders Gjøse i Sparta Vis mer vg-expand-down

Jonas Holøs har opplevd det, å komme så å si rett fra klubbkamper i utlandet til VM, tre av 10 ganger. Den første, etter å ha vunnet det svenske mesterskapet med Färjestad i 2009, var dét «ingen suksessfaktor»: – Det gikk møkk dårlig, minnes Holøs.

I 2011-VM gikk han glipp av den historiske seieren i åpningskampen mot Sverige.

Landslagets mangeårige assistenttrener på landslaget, Sparta-trener Sjur Robert Nilsen, påpeker at Jonas Holøs spilte sin aller beste VM-turnering etter å ha gjennomført sin lengste oppkjøring – på tross av at han var sliten og mentalt «nede» etter den.

På spørsmål om hva som annerledes under Petter Thoresen, sammenlignet med Roy Johansens regime, svarer Jonas Holøs at det er litt annet innhold, men «mengden er den samme». Thoresen sier at han i samarbeid med Olympiatoppen – med hensyn til styrketreningen – har systematisert oppkjøringen «helt frem» til VM.

Alexander Bonsaksen (32) har spilt for landslaget og klubblag i utlandet i nesten like mange år som backkollega Holøs. Men fordi han «som regel» har vært involvert i sluttspill i Sverige, Tyskland og Finland, er oppkjøringen som starter nå hans tredje av den veldig lange sorten – inkludert den amputerte i fjor, da han ble skadet (men spilte VM).

– Det er om å gjøre å finne den rette balansen. Etter to harde uker, er det ennå fem uker, så vidt jeg vet, til VM – med treningskamper. Såpass ærlig skal jeg være. Jeg begynner å bli gammel, og da er ikke treningskamper så kult som det var de første årene (på landslaget), sier Alexander Bonsaksen.

Fordel nå, til forskjell fra før: Motstanderne i den nyetablerte nordiske før VM-turneringen er hvassere en de pleide å være, og reisene (Sverige og Finland) er kortere og mer behagelige enn tilfellet var med for eksempel Hviterussland.

Alexander Bonsaksen, som er i forhandlinger om eventuell forlengelse av kontrakten med finske KooKoo (Kouvola), understreker at det for hans del er en fordel at basen for «Camp Thoresen» er i Oslo, der han har en leilighet sammen med sin forlovede, snowboardkjører Silje Norendal.

Ps! Andreas Martinsen har takket ja til å spille for Norge i VM, hvis ikke laget hans Rockford IceHogs går til sluttspill i AHL og avanserer fra første runde i det.

Publisert: 02.04.19 kl. 17:58