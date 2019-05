SUPERVETERAN: Kaptein Jonas Holøs (31) har spilt 14 VM og tre OL-turneringer for Norge. Her fra hockeyguttas trening i Bratislava mandag. Bak i blått (f.v.) Michael Haga, Stefan Espeland og Mathias Trettenes. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Norges kaptein: – Noen må true min plass på landslaget

BRATISLAVA (VG) Norges kaptein og VM-veteran Jonas Holøs (31) sier til VG at «noen» nye norske spillere raskt må bli så gode at de kan true hans og andre eldre spilleres plass på landslaget – for at ishockeylandslaget skal unngå å rykke ned til B-VM.

– Jeg vet ikke hva som kommer bak oss. Men det må komme opp noen (spillere) som truer min plass og de som er eldre. Hvis vi får holde på så lenge vi vil, tror jeg det blir en tur ned i B-gruppen (B-VM/nivå to). Vi trenger friskt blod og noen som tar ansvar, sier Jonas Holøs foran Norges siste VM-kamp her i Bratislava.

Etter to sesonger i sveitsiske Fribourg, «ligger det nærmest» at han spiller for en tysk klubb neste sesong, ifølge hans svenske agent Gunnar Svensson.

Ishockeylandslaget unngikk å rykke ned til B-VM for første gang på 17 år da de slo Sør-Korea 3–0 i siste kamp i VM i fjor. Denne gangen slapp de unna degradering etter 7–1 over Italia i nest siste kamp. Med seier over Latvia tirsdag, ender Norge på 5. plass i gruppen og 10. plass totalt.

OL-kvalifisering i Nye Jordal? Norge er på 9. plass på verdensrankingen. På den nye rankingen etter VM vil Norge eventuelt ikke falle mer enn at de fortsatt får arrangere OL-kvalifiseringen neste høst – september 2020 – på hjemmebane. Hamar, Lillehammer, Stavanger og Nye Jordal er mulige steder for det. Forrige OL-kvalifisering ble arrangert i Jordal Amfi i september 2016. Den vant Norge, før OL-arenaen fra 1952 ble revet for å gjøre plass til Nye Jordal. Sportssjef Petter Salsten forteller at forbundet har begynt å diskutere om Nye Jordal – som kan stå ferdig første halvår 2020 – er egnet, på tross av at (den mindre) banestørrelsen ikke tilfredsstiller kravene til internasjonale mål («stor bane»). Spørsmålet er om ishockeyforbundet finner det sportslig formålstjenlig, for Norge, å spille der. Og om Det internasjonale forbundet (IIHF) tillater at OL-kvalifiseringen blir avviklet der. Petter Salsten tror at det vil bli gitt klarsignal for det. Ps! Mye tyder på at IIHF under sin kongress under VM vil stemme for at internasjonale kamper kan avvikles på «liten bane». Vis mer vg-expand-down

Jonas Holøs har spilt 14 VM-turneringer siden debuten i 2006. På spørsmål om hvor mange VM til han kan spille, svarer han at han tar ett år av gangen. Han «blir med» i 2020-VM, hvis han kjenner «lyst og sug» etter at neste klubbsesong er over.

Samtidig sier han at det «ofte» tar to til tre VM-turneringer for en spiller å bli «en internasjonalt solid spiller».

Av Norges 18 utespillere i den siste kampen mot Italia, var halvparten (9) over 30 år gamle. Det vil si at det haster å få frem unge spillere som kan erstatte Patrick Thoresen (35), Kristian Forsberg (33), Martin Røymark (32), Mathis Olimb (33), Alexander Bonsaksen (32) og Holøs (32 i august) når de i overskuelig fremtid gir seg.

– Det er noen lysglimt. Mot Italia var det de yngre spillerne som hadde mest energi og drev matchen for oss. Det gjenstår (for dem) å gjøre det mot toppnasjonene, ikke bare Italia, Østerrike, Danmark og Frankrike, sier Jonas Holøs.

VG spør hva Holøs ville grepet tak i hvis han hadde fått ansvaret for å utvikle unge spillere på en måte som kunne minske gapet – som åpenbart har økt voldsomt de siste årene – mellom de beste nasjonene i VM og Norge i sjiktet under.

Slik svarer Patrick Thoresen, Alexander Bonsaksen og Mathis Olimb – En sak ville være å legge ned ekstra tid på individuelle ferdigheter, dag ut og dag inn, svarer Patrick Thoresen (35) på hva han ville lagt vekt på for å minske gapet til de beste. Han tilføyer: – Det gjelder ikke bare fra spillerne er 14 år gamle, men også for dem som er ferdig med skole og er i alderen 19 til 24. Norge får ikke plutselig 50 nye ishaller og 1500 nye spillere. Vi må legge bedre til rette for de vi allerede har. Alexander Bonsaksen (32): – Det tar 10 år mellom hver nye landslags-stamme. Jeg føler vi har stått stille. Det er et faresignal. Hvis noen skulle takke nei eller bli skadet, har vi et for tynt lag. Det må legges penger på utdanne trenere for unge spillere. Mathis Olimb: – Det må være en gjennomgående rød tråd: «Slik skal vi spille». Det har det vært i alle svenske klubbene jeg har spilt for, og slik er det i Sveits. Det er bare å spørre Dan Tangnes (norsk trener i den sveitsiske toppklubben Zug). Vis mer vg-expand-down

– Folk må forstå hva som må til. De som er på landslaget trener nok. Men hadde vi hatt dobbelt så mange spillere og 10 profesjonelle Get-ligalag, ville landslaget blitt bedre, sier Holøs.

Han tilføyer imidlertid at han tviler på om Norge «ville kommet noe nærmere» Sverige i en enkelt VM- kamp hvis så var tilfelle. Sverige har per dato hundre spillere i verdens beste liga NHL (Norge «halvannen», som Alexander Bonsaksen treffende uttrykker det). Det vil ta mye lengre tid enn 10 år å nå dit, selv med en gjennomgående profesjonell nasjonal liga.

Jonas Holøs mener det er bra at Norges Ishockeyforbund har ansatt Ole-Kristian Tollefsen (35) som ansvarlig for utvikling av unge spillere. Han har «gått den tøffe veien» og «kriget seg inn i NHL».

Forbundets sportssjef Petter Salsten (54) peker på at Norge har hatt «en nedgang» når det gjelder antall spillere i de beste ligaene: Sveriges SHL, NHL og Russland-baserte KHL. Han mener at det viktigste for norsk ishockey er «å skape» spillere som er attraktive for ligaene der de beste spillerne i verden spiller.

Han hevder at «vi» kan bli best trent i verden og at det er mulig å «kjøpe kompetanse» som kan sørge for at norske spillere kan matche de beste med hensyn til teknikk, skuddtrening og «skills» (ferdigheter). Men det må finnes en «kamparena» for spillerne som innfrir disse målene. Den fins ikke i Norge.

– De må ha hverdagen sin der de beste spillerne her (i VM) har hverdagen sin. Det nytter ikke å spille på Voldsløkka, mens de andre spiller foran hundre tusen tilskuere på Nou Camp, sier Petter Salsten og bruker et fotballbilde for tydeliggjøre sitt poeng.

Det er også et poeng i poenget: Toppnasjonene blir bedre og bedre, og de blir rikere og rikere fordi de har store arenaer til å arrangere VM – og et stort publikum som kan fylle dem. Det har heller ikke Norge.

