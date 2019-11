SCORET: Mats Zuccarello scoret sitt andre NHL-mål for Minnesota Wild natt til søndag. Foto: Stacy Bengs / AP / NTB scanpix

Ny Zuccarello-scoring i nytt Wild-tap

(Minnesota Wild – St. Louis Blue 3–4 etter spilleforlengelse) Mats Zuccarello scoret i sin andre kamp på rad, men det var ikke nok til å gi hjemmepublikumet noe å juble for.

Nordmannen begynner å finne seg til rette i sin nye klubb. Etter en trå start står Zuccarello nå på tre målpoeng på sine siste tre kamper.

Natt til søndag scoret han i sin andre kamp på rad, sitt første foran egne fans, da han sendte Minnesota opp i en 3–2-ledelse i overtall i den andre perioden.

Gleden ble riktignok kortvarig for Minnesota-fansen, St. Louis Blue utlignet tidlig i den tredje perioden og avgjorde kampen i spilleforlengelsen.

Minnesota Wild kommer fra to strake tap på bortebane, det siste mot nattens motstander St. Louis Blues.

På egen is har det derimot gått bedre for Zuccarello og co. Laget hadde før kveldens kamp vunnet sine tre siste hjemmekamper, mens de har tapt sine fem siste på fremmed is.

Laget står dermed med ni poeng etter 14 kamper, hvorav ti er tapt.

