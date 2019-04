SLUTTSPILL-KLAR: Mats Zuccarello er klar for Stanley Cup-sluttspillet i NHL med Dallas Stars. Skulle laget ryke tidlig blir han uansett ikke å se i VM for Norge. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mats Zuccarello står over VM - her er status på landslagstroppen

Norges største ishockeyprofil blir ikke å se på isen under VM i Bratislava i mai. Slik ser det ut for Norge en drøy måned før mesterskapet.

Nå nettopp







Mats Zuccarello er enda i spill i NHL for Dallas Stars som denne uken kvalifiserte seg for sluttspillet. Uavhengig av usikkerhet rundt hvor langt Stars kommer der, så har landslagsledelsen avklart med profilen at det ikke blir VM-spill i år.

Zuccarello har den siste måneden slitt med en skade i armen, samt at han er kontraktsløs i NHL til sommeren. En eventuell ny skade kunne spilt inn på verdien i en ny kontrakt.

– Ja, jeg snakka med Mats og han er i den situasjonen han er i når det kommer til kontrakt. Han stiller opp når han kan han, men akkurat nå er det best sånn. Så blir det kanskje en mulighet for ham å hvile kroppen litt og fikse noen skavanker han har hatt litt trøbbel med, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

– Vi får håpe han presterer godt og at Dallas leverer i sluttspillet.

Norge begynner for alvor sin VM-oppkjøring i Sverige i neste uke, med to kamper mot «Tre Kronor» i Østersund. De kampene ser du for øvrig på VGTV.

les også VG skal vise norske ishockeylandskamper - og følge laget fra innsiden

– Det er mange unge spillere som får muligheten mot Sverige. Så får vi forhåpentligvis styrket troppen inn mot kampene i Finland uka etterpå.

Troppen mot Sverige Keepere: Henrik Holm, Stavanger Henrik Haukeland, TPS (Finland) Jens Kristian Lillegrend (Sparta) Backer: Sondre Bjerke, Lillehammer Johannes Johannesen, Stavanger Jonas Holøs, Fribourg (Sveits) Adrian Saxrud Danielsen, Lillehammer Dennis Sveum, Stavanger Stefan Espeland, Vålerenga Kristian Østby, Sparta Alexander Bonsaksen, KooKoo (Finland) Andreas Klavestad, Sparta Løpere: Mathias Trettenes, Krefeld (Tyskland) Samuel Solem, Brynäs (Sverige) Tommy Kristiansen, Sparta Tobias Lindstöm, Vålerenga Henrik Knold, Sparta Martin Røymark, Vålerenga Thomas Olsen, Vålerenga Kristian Forsberg, Stavanger Stian Kaltrud Nystuen, Lillehammer Niklas Roest, Sparta Andreas Stene, Vålerenga Jacob Lundell Noer, Lillehammer Jørgen Karterud, Karlskrona (Sverige) Vis mer vg-expand-down

Nye fjes

Blant de som får sjansen er Samuel Solem. Han var Norges beste spiller i U20-mesterskapet før jul og fikk nettopp en to-årskontrakt med Brynäs i SHL.

– Samuel får sjansen. Han har vært stabil og god på U20. En typisk Power forward. Når han ikke frem her, så blir det matching i St. Petersburg med U25-landslaget etterpå.

Mot Finland vil en profil som Mathis Olimb også slutte seg til troppen.

Verre var det at bror Ken André Olimb ble skadd i den nest siste sluttspillkampen for Düsseldorf i den tyske toppligaen (DEL) sist uke, og må operere armen.

– Det er skikkelig synd for oss at han ikke blir med til VM. Og for han selv og som gjerne vil bidra. Men det beste for hans videre karriere var så klart å operere nå.

les også Slik går det med de landslagsaktuelle nordmennene i utlandet

Mot Danmark 26. og 27. april, på hjemmebanen i Lørenskog ishall, kan imidlertid Andreas Martinsen være på plass.

Stjerneskudd brakk armen

Det har vært mye snakk om hvorvidt universitetsspillerne i USA kan være med å heve landslaget frem mot VM. Ludvig Hoff var med i fjor, og får sjansen til å vise seg frem mot Finland. Tobias Fladeby blir med U25-landslaget i Russland 25.-29. april.

les også Seks uker VM-oppkjøring: – Suksessfaktor for oss

Når det gjelder stortalentet Mathias Emilio Pettersen så brakk han håndleddet i forrige uke, så det er usikkert når han er klar for spill igjen.

– Der må vi ta en løpende vurdering. Det er klart at det kan bli litt vanskelig om han ikke har spilt på en måned å kjempe seg til en plass i troppen. Men det hadde vært fint å fått sett han prøve seg, sier Thoresen.

Publisert: 05.04.19 kl. 11:13