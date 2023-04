HELT: Eskild Bakke Olsen ble Storhamar-helt da besøket i Stavanger endte med 4–1-ledelse. Storhamar kan nå avgjøre NM-serien på Hamar lørdag.

Storhamar vant 4–1 og kan avgjøre på Hamar

(Stavanger Oilers-Storhamar 1–4, sammenlagt 2–3) Eskild Bakke Olsen (21) noterte seg for to mål og én målgivende da Storhamar tok et viktig steg mot mulig NM-gull.

Etter at Storhamar hadde vunnet både i Stavanger og på Hamar, våknet Stavanger Oilers, vant to matcher og utlignet til 2–2 i finaleserien.

Torsdag var Storhamar på besøk i Stavanger - og slo tilbake slik at de leder 3–2 i kamper. Nå kan de avgjøre hjemme i et fullsatt «fjøs» på Hamar lørdag.

– To mål er sjelden vare for meg, smiler Eskild Bakke Olsen til TV 2. Han signerte de to siste målene og hadde målgivende til Storhamars første fulltreffer torsdag kveld. Han spiller i rekke med Patrick Thoresen og Eirik Salsten.

VETERAN: Patrick Thoresen har opplevd det meste på ishockeybanen. Nå er Thoresen og Storhamar bare én seier unna kongepokalen.

Sverre Rønningen sendte tidlig de gulkledde fra Hamar i ledelsen 1–0. David Booth økte til 2–0 i midtperioden. Den meritterte amerikaneren har opplevd det meste på hockeyisen. Nå kan det bli kongepokal med Storhamar.

– Det skuddet hadde 234 km/t, fastslår Erik Follestad som TV 2-ekspert om Booths scoring.

– Det var veldig godt å se den gå inn, spesielt der vi står nå, sier Booth selv til TV 2.

Storhamar kom i overtall i slutten av andre periode og presset på for det som kunne ha punktert kampen før siste periode. Men Oilers klarte å ri av stormen, slik at håpet fortsatt var der.

Jacob Berglund jubler etter at Storhamar har gått opp til 2–0.

Og Oilers fikk en perfekt start på tredje periode da André Strandborg klarte å lure pucken forbi Storhamar-keeper Trym Gran og redusere til 1–2 etter bare 1.20 min.

Oilers fikk imidlertid trøbbel med å presse på for utligning, fordi først Bryce Gervais og så Dan Kissel (kjørte ned keeper Trym Gran) pådro seg unødvendige utvisninger.

Med Kissel i fryseboksen økte Storhamar til 3–1 i overtall. Eskild Bakke Olsen scoret etter vakkert spill av gjestene.

Et halvt minutt senere fikk Dan Kissel en ny utvisning - etter at dommerne hadde studert situasjonen med Martin Rønnild både lenge og vel.

Mot slutten etablerte Stavanger et voldsomt press, men med to mål under tikket klokken Storhamars vei. Med tomt Oilers-mål økte Eskild Bakke Olsen til 4–1.

Petter Thoresen er tilbake som Storhamar-trener etter jobben som landslagssjef. Nå kan han ta kongepokalen i første forsøk.

– Vi vet at vi har kapasitet til å score tre-fire mål. Og denne gang var vi solide også bakover. Pluss at vi har også vært bedre i powerplay, sier Thoresen til TV 2.

Kampfakta:

Stavanger – Storhamar 1-4 (0-1, 0-1, 1-2).

Mål: 1. periode: 0-1 (3.06) Sverre Rønningen (Eirik Salsten, Eskild Bakke Olsen). 2. periode: 0-2 (32.48) David Jonathan Booth (Jakub Kindl, Simen Andre Edvardsen). 3. periode: 1-2 (41.20) André Bjelland Strandborg (Christoffer Karlsen, Martin Lefebvre), 1-3 (51.45) Olsen (Salsten, Patrick Thoresen), 1-4 (57.30) Olsen (Salsten, Thoresen).

Utvisninger: Stavanger 6 x 2 min., Storhamar 2 x 2 min.

