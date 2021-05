forrige





fullskjerm neste LEKKERT: Mathias Trettenes (t.v) spilte frem Stefan Espeland til 2–1. Til høyre Tobias Lindström.

Hockeygutta senket Kasakhstan i VM-finishen

(Norge-Kasakhstan 3–1) Mathias Trettenes sto for to lekre målgivende pasninger og keeper Henrik Haukeland reddet Norge da det røynet på. Dermed kunne hockeygutta reise rakrygget hjem fra VM - tre måneder før OL-kvalifiseringen på hjemmebane.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er Norges hockeygutter som fullfører et meget bra mesterskap, konstaterte Viaplay-kommentator Morten Langli da Mathis Olimb (35) - etter målgivende pasning fra lillebror Ken André Olimb (32) - satte inn 3–1 ett minutt før slutt.

Det var Tyskland-proff Mathis Olimbs 67. VM-målpoeng totalt. Med scoringen gikk han forbi Patrick Thoresen (37) på ishockeylandslagets interne målpoengliste.

– Det er jo en veldig fin avslutning for oss. Det er deilig å gå av med en seier. Tre seirer er vel ikke så halvgærent, sier Mathis Olimb i et intervju vist på V4 etter Norges siste VM-kamp i Riga.

Trener Petter Thoresens mannskap endte mesterskapet i gruppespillet (syv kamper) med to seirer i ordinær spilletid (Italia og Kasakhstan)og én etter straffeslagskonkurranse (Latvia).

Kasakhstan hadde desidert mest å spille for i siste gruppespillkamp. Med seier og tre poeng ville de være sikret kvartfinale i VM for første gang i historien. Med maksimal poengfangst ville Norge havne på 13. plass av totalt 16 lag - før utsjekking fra mesterskapet i Latvia og innsjekking på karantenehotell i Norge tirsdag.

Etter ett minutt dro Sondre Olden seg frem på høyre kant i stor fart, med pucken. Den havnet hos Mathias Trettenes, som kunne ha gitt Norge ledelsen. Etter en retur fra Kasakhstans keeper Nikita Boyarkin, «falt» pucken ned foran Tobias Lindström. Boyarkin reddet avslutningen fra Lindström.

– Det er like før han setter den i åpent (mål), kommenterte Patrick Thoresen (37) fra Viaplays ekspertstudio.

Petter Thoresens mannskap opptrådte lettere og ledigere enn Kasakhstan, som virket preget av stundens alvor. Det kampbildet holdt seg frem til det gjensto seks-syv minutter av første periode. Da fikk kasakhstanerne festet et lite grep og overtak, mens de norske hockeygutta ble vel løsslupne.

– Vi blir alt for stilig i det etablerte angrepsspillet, kommenterte Viaplay-kommentator Ole Eskild Dahlstrøm under reprisen av Dmitri Shevsjenkos kontrongsscoring, etter en lang målgivende pasning fra Viktor Svedberg - i rommet mellom Norges backer Erlend Lesund og Stefan Espeland.

I pauseintervjuet mente VM-veteran Mathis Olimb (35) at «det har vært tamt».

– Der er vi ute å kjøre, måtte kommentator-Dahlstrøm vedgå fire minutter ut i andre periode.

Erlend Lesund slurvet, Martin Røymark ble tvunget til å legge ned en motstander etter at Jevgenji Rymarev var millimeter fra å legge inn Kasakhstans andre mål. Fire mot fem ble straks til fem mot fire da Røymark var tilbake på isen. Muligheten for utligning utnyttet Mathias Trettenes og Thomas Valkvæ Olsen på utmerket vis: Trettenes fintet skudd, Valkvæ Olsen styrte pasningen forbi totalt utmanøvrerte Nikita Boyarkin.

– Det var en ganske grei scoring. Jeg sto med kølla i isen. Det er gull, svarte Valkvæ Olsen da han ble bedt om å beskrive lekkerbiskenen - som han stort sett ga Trettenes æren for.

Norge var best i midtperioden, på tross av en glipp eller to helt mot slutten av den - og på grunn av Henrik Haukeland. Norges keeper Houdini-vred og -vrikket seg og hindret «ferdigscorede» kasakh-scoringer minst to ganger.

Etter ett minutt av siste ordinære periode vartet Mathias Trettenes opp med delikatesseforspill igjen. Sveits-proffens målgivende pasning til Stefan Espeland sto helt i stil med det.

Og så Olimb Brothers’ lekre siste spiker i Kasakhstan-kista.

Ps! Ishockeylandslaget møter Slovenia, Sør-Korea og Danmark i OL-kvalifisering i Norge 27.-30. august. Gruppevinneren er kvalifisert for vinterlekene i Beijing i februar 2022.