I SORG: Erik Karlsson og hans kone Melinda. De er her fotografert under NHL Awards sist sommer. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Back-stjernen mistet barnet: Takker for kjærlighet og støtte

Publisert: 21.03.18 20:38 Oppdatert: 21.03.18 20:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-03-21T19:38:10Z

NHL-stjernen Erik Karlsson (27) og hans kone Melinda sørger over tapet av sin sønn. – Vi vil takke alle for kjærligheten og støtten vi har fått, skriver de på Twitter.

Det var tirsdag det ble kjent at den svenske backen i Ottawa Senators og hans kone hadde mistet sitt barn. Fødselen var beregnet i april.

Nyheten ble kjent gjennom en melding fra klubben. Erik Karlsson er kjent som en av de beste forsvarsspillerne i verdens tøffeste ishockeyliga, og ble både i 2012 og 2015 kåret til NHLs beste back.

– I denne ekstremt vanskelig tid er det vanskelig å se lyset i enden av tunnelen, men vi vet at vi kommer dit en dag. Vi vil takke alle for kjærligheten og støtten vi har fått, og for at dere har respektert vårt privatliv i den prosessen vi går gjennom, skriver paret på Twitter.

– Vi er takknemlige for å være Axels foreldre. Selv om han er dødfødt, vet vi at vi kommer til å holde rundt ham en dag, under andre omstendigheter og at gleden han ga oss, kommer til å være med oss, fortsetter paret.

De har fått masse støtte i idrettsverdenen etter at nyheten ble kjent tirsdag.

– Hela Los Angeles Kings-organisasjonen tenker på Erik Karlsson og hans familie, skrev LA Kings på sin Twitter, og Tampa Bay Lightning – som Karlsson var knyttet til i overgangsvinduet, skrev:

– Sender kjærlighet.

Etter at Ottawa, selvfølgelig uten Karlsson, hadde tapt 2–7 for Florida Panthers, uttalte Senators-trener Guy Boucher seg om tragedien:

– Alle er fortvilet. Det er forferdelig. Jeg føler naturligvis for Erik og hans kone og familie. Det har vært en tøff sesong, der vi har gått gjennom mye. Men dette er virkelig et personlig, forferdelig hardt slag, sa Boucher ifølge nhl.com .

Sommeren 2009 skrev Karlsson sin første kontrakt med Ottawa, og han NHL-debuterte mot New York Rangers (med Henrik Lundqvist i mål). Senators tapte 5–2, men Karlsson (bare 19 år og 125 dager gammel) noterte en assists, og en eventyrlig NHL-karriere var i gang. Karlsson etablerte seg kjapt i laget og fikk stadig mer spilletid, ikke minst i powerplay, der hans offensive spillestil kommer til sin rett.

Kona Melinda er nettopp fra Ottawa. For et års tid side var frieriet mye omtalt: Karlsson ba henne ut på pizza og gjemte en luksuriøs ring midt mellom ost og pepperoni. Instagram-bildene viste at ringen var gjemt i pizza-esken.