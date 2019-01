Zuccarello i storform - satte europeisk rekord i Rangers

ISHOCKEY 2019-01-16T07:47:37Z

(New York Rangers - Carolina Hurricanes 6−2) Mats Zuccarello (31) storspiller i Rangers denne uken. Nordmannen har seks målpoeng de siste tre kampene, og ble i natt den utenfor Nord-Amerika med flest assists i Rangers-historien.

* Først ble han matchvinner i New York-duellen med Islanders lørdag.

* Så scoret han to i 5–7-tapet for Columbus Blue Jackets natt til mandag.

* Onsdag natt leverte han intet mindre enn tre assists da Rangers slo Carolina Hurricanes 6–2 hjemme.

Sistnevnte gjorde at han nå er den europeeren med flest assists (nest sist, og tredje sist på pucken) i Rangers-historien med sine 227.

Han har passert sterke navn som blant andre svenske Anders Hedberg, tsjekkiske Jaromir Jagr og Marián Gáborík fra Slovakia.

– Grattis kamerat! Flest assist gjennom tidene av en importspiller i New York Rangers det er stort det! Skriver venn og landslagskollega Alexander Bonsaksen på Twitter.

Amerikaneren Brian Leetch står med rekorden for flest i klubben, med vanvittige 741. Riktignok satt i en annen tid.

Roses av sjefen

Mats Zuccarello går en usikker fremtid i møte. Klubben satser yngre, og de fleste med innsikt i klubben føler seg sikre på at han spiller et annet sted innen 25. februar, som er fristen for overganger i NHL denne vinteren.

For Rangers er det godt nytt at nordmannen har funnet storformen, for da vil han være langt mer verdt i en «trade». Se utfyllende diskusjon om hans situasjon i denne VGTV-seningen:

På benken nyter Rangers-sjefen David Quinn godt av sin norske hockeystjerne om dagen. Det ga han også utrykk for i et intervju med The Athletic etter kampen.

– Hans uttrykk på isen er tilbake og han ser mer ut som seg selv. Dette er den beste hockeyen han har levert siden starten av sesongen, sier Quinn som tok over klubben i sommer.

At Zucca har snakket i media om frustrasjonen rundt fremtidsspekulasjonene fikk han også spørsmål om.

– Han har også hatt diskusjoner innad i klubben om situasjonen her. Jeg tror det er godt han får snakket litt ut og lettet litt på trykket.

Oslo-guttens kontrakt med klubben går ut 1. juli denne sommeren.

Sjansene for å finne Rangers i NHL-sluttspillet denne sesongen er ytterst minimale.

