Lillehammer med seks på rad – fire mål av talentet Noer

LILLEHAMMER (VG) (Lillehammer – Frisk Asker 6–2) Merk deg Jacob Noer (20). Først som sist. Hele fire mål scoret supertalentet for Lillehammer da Frisk Asker ble knust i Get-ligaen i kveld.

Noer (20) er fortsatt bare junior. Men det er seniortakter over ham, og formsterke Lillehammer for tiden. Noer var isens gigant, En fantastisk kveld for gutten fra Drøbak i Kristins Hall.

Noer skulle normalt vært utestengt etter matchstraff (tre kamper) mot Stjernen (23. oktober). Men siden han fortsatt holder junioralder, og reglene sier han kan sone på dét alderstrinnet, gjorde han det ferdig sist helg for U-laget til Lillehammer.

– Det virker litt feil at det skal være slik, men det er nå ikke jeg som har laget reglene slik, sier Jacob Noer til VG.

Det er ikke ofte en nordmann scorer fire i toppligaen. Helt naturlig for Noer.

– Det er ikke så ofte det skjer, men jeg mener det er flere norsk spillere i Get-ligaen som kan gjøre det samme som meg. At det skjedde med meg nå henger også sammen med at vi er veldig i flytsonen, sier Jacob Noer.

Lillehammer spilte NM-finale senest i april. Men tapte 4–1 i serien best av syv for erkerivalen Storhamar. Håpet om en ny finalen – og klubbens andre norgesmesterskap (vant i OL-året 1994) – begynner å bli levende igjen.

Etter en skuffende start på sesongen har Lillehammer omsider funnet seg selv. De er formlaget i ligaen og har plukket flest poeng av alle i «annen omgang» av seriespillet som avsluttes til helgen.

Hjemme i Kristins Hall har de en råsterk hjemmestatistikk. Seks seiere på rad – 36 pucker i motstandernes mål – og snart er det klart for årets hockeyfest; Mjøs-derbyet mot serieleder Storhamar den 17. november. Da må imidlertid festlighetene over i storstuen Håkon Halls for å gi plass til ti tusen tilskuere. I fjor var det stinn brakke (10.031 tilskuere) da Hamar-laget vant 3–2.

Det startet helt perfekt for de røde fra OL-byen. Lille Austin Cangelosi viste gode ferdigheter etter 5.05 av første periode. Amerikaneren som ikke akkurat ruver på isen med 171 – én cm høyere enn Norges NHL-stjerne Mats Zuccarello i New York Rangers snappet pucken en drøy meter på egen side av midtstreken – fosset i angrep – og traff på avtrekkeren med et perfekt skudd til 1–0.

Cangelosi spilte i farmerligaen AHL (Binghamton) forrige sesong. 24-åringen fra Florida signerte for Lillehammer i sommer. Han ble hentet inn for å demme opp for stjerneflukten da Stephan Vigier, Patrick Ulriksen og David Morley gikk til Stavanger Oilers. Og Brett Cameron forsvant til sveitsisk topphockey.

Hjemmelaget økte til 2–0 ved Jacob Noer. Frisk-keeper Nicklas Dahlberg gikk på skuddfinte, og da var det fri vei for Noer. Men Asker-laget svarte med redusering til 2–1 i overtall. Lagets poengkonge Garrett Thompson styrte inn pucken.

Det kunne lett stått 3–1 da Christian Fosse kom alene med Dahlberg i midtperioden. Men burvokteren til Frisk var god akkurat der. Men hang ikke helt med da Lillehammer gikk opp til 3–1 i tredje periode. Parker Bowles gjorde forarbeidet, og Noer satte inn sitt andre mål for kvelden.

Nylig ble han tatt ut på landslaget. I fjor ble han kåret til årets nykommer i Get-ligaen .

Frisk tente nytt håp ved veteranen Anders Bastiansen. 37-åringen scoret på vakkert vis. Men Brendan Ellis feide til med 5–2, før Noer fastsatte sluttresultatet til 6–2.