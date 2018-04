HODEBRY: Mats Zuccarello blir ikke å se på dansk is under VM. Her fra en Norge-trening under Sotsji-OL i 2014. Foto: Helge Mikalsen

Zucca nektes VM-spill av klubben: – Har veldig lyst til å dra

Publisert: 10.04.18 18:17 Oppdatert: 10.04.18 19:03

Norges største ishockeyprofil, Mats Zuccarello (30), blir ikke med Norge til VM. New York Rangers vil ikke at han skal dra.

– Det er forståelig. Det viktigste for meg nå er å bli frisk og få en hel sommer med god trening, sier han.

New York Rangers -stjernen Mats Zuccarello bekreftet tirsdag overfor Nettavisen at han ikke blir med Norge til VM i mai. 30-åringen sier han hadde veldig lyst til å bidra for det norske hockeylandslaget under mesterskapet, men at han ikke får lov av klubben.

– Det er synd, for jeg har veldig lyst til å dra, men jeg må gjøre som sjefene sier, forteller han.

– Forståelig

I stedet for å fokusere på det kommende mesterskapet på dansk is, må han nå fokusere på rehabiliteringen.

– Vi har fikset på kneet mitt, og jeg må hvile i tre til fire uker. Rangers vil derfor ikke at jeg skal dra, sier han

Zucca, som er poengkonge i New York Rangers med 53 poeng på 80 kamper (16 mål, 38 målgivende), har slitt med kneet hele sesongen. Klubben fra The Big Apple avsluttet nylig sesongen med et brutalt tap , som blant annet førte til at treneren fikk sparken .

Skaden gjør nok at vi ikke får se Zucca danse som dette med det første:

En tung NHL-sesong endte med at Rangers ikke tok seg til sluttspillet. Da fant klubben både tid og rom til å fikse på den norske stjernens kne.

Norge i gang med oppkjøringen

Ishockey-VM 2018 avholdes i Danmark, nærmere bestemt i København og Herning fra 4.–20. mai.

Det norske landslaget åpner gruppespillet i Herning mot Latvia 5. mai, før kampene deretter kommer som perler på en snor:

Norge skal etter åpningskampen møte Tyskland 6. mai, Finland 8. mai, Canada 10. mai, Danmark 11. mai og USA, 13. mai, før gruppespillet avsluttes mot Sør-Korea den 14. mai.

Det er de fire beste lagene som går videre til kvartfinale.

Til helgen skal Norge møte Russland, før det venter flere oppkjøringskamper mot Sveits og Hviterussland. Det norske landslaget har allerede startet finpussen før VM, med to kamper mot Latvia, hvor det ble to seire , henholdsvis 3–2 og 6–2.