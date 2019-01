NEKTET HAT TRICK: Dette skuddet fra Mats Zuccarello gikk ikke inn, men han noterte seg likevel for to scoringer natt til mandag. Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zucca-dobbel i ny Rangers-nedtur: Scoret fra bak mål

ISHOCKEY 2019-01-14T05:33:15Z

(Columbus Blue Jackets − New York Rangers 7-5) To scoringer fra Mats Zuccarello til tross; New York Rangers gikk på sitt sjette tap på syv kamper mot Columbus Blue Jackets. Det fikk Rangers-treneren til å fyre.

Publisert: 14.01.19 06:33 Oppdatert: 14.01.19 06:52

– Vi mislyktes ordentlig i kveld. Skikkelig. Vi har null sjanse hvis vi har 20 menn i drakt som ikke er villige til å konkurrere om pucken, ta duellene og gi litt juling i løpet av kampen, sier Rangers-trener David Quinn ifølge NHL.com .

Han og Rangers kom til kampen mot Columbus Blue Jackets med selvtillit etter å ha beseiret byrival New York Islanders dagen før. Der ble Zucca matchvinner på dette viset:

Men natt til mandag norsk tid var han og hans lagkompiser kjapt nede på jorda igjen.

Den norske hockeyyndlingen scoret to ganger: Først en redusering til 3–4 med et kjapt håndleddskudd etter en dropp på tampen av 2. periode. Deretter gjorde han 4–6-målet fra bak mål, via keeperen og inn i den 3. perioden.

Rangers reduserte igjen til 5–6, men med litt under to minutter igjen å spille, kom avgjørelsen. Nick Foligno feide all tvil til side med sitt lags syvende scoring for kvelden.

– Det var en av de kampene der vi slipper inn for mange, men vi fant likevel en vei til seier. Det sier noe om hva slags lag vi er. Alle rekkene bidro, sier kampens siste målscorer til NHLs hjemmesider.

På den andre siden står Mats Zuccarello og hans New York Rangers.

5–7-tapet betyr at de har startet 2019 på forferdelig vis. Seks tap og bare én seier har det blitt siden 2018 var historie.

– Vi har kommet til det punktet der vi rett og slett må ta oss sammen, få noen seirer og komme tilbake i jakten (på sluttspill), sier Rangers-forsvarer Brady Skjei.

Etter 45 spilte kamper har Rangers 18 seirer og 27 tap (syv av dem i overtid/etter straffer) og står med 43 poeng. Det holder bare til en 11. plass i Eastern Conference så langt, et godt stykke bak det som kreves for å nå sluttspillet i øyeblikket.