VIF-trener Johansen før «skjebnekamp» mot Sparta: − Vi må vinne

(Vålerenga – Frisk Asker 5–2) Vålerenga leder serien med syv poeng med seks kamper igjen. Trener Roy Johansen innrømmer at spillerne allerede nå har vært inne på tanken om klubbens første seriemesterskap på fem år.

– Vi tenker tanken, men vi føler ikke at vi er helt der ennå. Vi måtte slite lenge i dag, men vi klarer å vinne de jevne kampene. Det kommer et par vanskelige bortekamper, blant annet mot Sparta på tirsdag, men vi er i en god posisjon, sier Johansen til VG.

Kun seks kamper gjenstår av årets grunnserie. Den viktigste kommer kanskje allerede tirsdag. Da venter et tøft bortemøte med Sparta Sarpsborg.

– Der må vi vinne. Da har vi råd til å tape begge kampene mot Storhamar og Stavanger. Men det er fortsatt mange poeng som skal deles ut, poengterer den tidligere landslagstreneren.

Torsdag vant Storhamar 3–1 borte mot Stavanger, og sendte i realiteten Oilers ut av kampen om seriemesterskapet. Avstanden fra laget som ble norgesmester seks år på rad fra 2012 til 2017 og opp til Vålerenga er nå på ti poeng.

Han ler litt og trekker pusten da VG spør om hvor mye et seriemesterskap ville betydd for en klubb som Vålerenga. De fire siste årene har de blitt nummer fem i serien og blitt slått ut av sluttspillet i semifinalen (2014/15 og 2015/16) og i kvartfinalen de to seneste årene.

– For en klubb som Vålerenga, som har slitt med arenaproblemer, økonomi og masse utfordringer, ville det vært utrolig viktig med et seriemesterskap. Det er blitt veldig mange år siden vi vant noe i VIF.

SJEFEN: Roy Johansen, her fra bortekampen mot Stavanger Oilers i DNB Arena i slutten av januar. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Mot Frisk Asker lørdag vippet kampen frem og tilbake. Daniel Sørvik sendte Oslo-laget i ledelsen midtveis ut i 2. periode. To raske mål i starten av siste periode fra Tobias Lindström og Rasmus Ahlholm ga VIF en mer behagelig ledelse, og da Ahlholm og Mats Trygg la på til fire og fem-null var kampen avgjort.

Vålerenga – Frisk Asker 5-2 1484 tilskuere. Mål: 1. periode: Ingen. 2. periode: 1-0 (28.49) Daniel Sørvik (Petter Grønstad, Morten Ask). 3. periode: 2-0 (41.19) Tobias Lindström (Rasmus Ahlholm, Martin Røymark), 3-0 (41.52) Ahlholm (Oskar Ekelund, Røymark), 4-0 (53.37) Ahlholm (Ekelund, Stefan Espeland), 5-0 (56.21) Mats Trygg (Ask, Martin Laumann Ylven), 5-1 (58.15) Viktor Granholm (Sebastian Johansen, Christian Kåsastul), 5-2 (58.57) Victor Björkung (Mats Frøshaug). Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen. Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. Frisk Asker 10 x 2 min. og 1 x 10 min. Vis mer vg-expand-down

To trøstemål av Viktor Granholm og Victor Björkung på tampen av siste periode hjalp lite for Asker-laget.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. Kampen sto og vippet frem til 3. periode, men jeg følte uansett at vi hadde god kontroll, avslutter Johansen.

Sparta tapte 3–4 mot Lillehammer etter sudden death lørdag og under feiringen oppsto det tumulter mellom Sparta-spiller Didrik Nøkleby Svendsen og Lillehammers Adrian Danielsen. I 2017 fikk Svensdsen 20 kampers karantere for masseslagsmål.

Kampen mellom Vålerenga og Sparta begynner tirsdag klokken 18.30.