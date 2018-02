HVA SKJER? Blir Mats Zuccarello i New York Rangers eller byttes han bort? Foto: Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Disse klubbene er mest aktuelle for Zucca

Publisert: 26.02.18 18:42 Oppdatert: 26.02.18 18:55

ISHOCKEY 2018-02-26T17:42:39Z

Mandag kveld avgjøres Mats Zuccarellos (30) fremtid i NHL. Fortsetter han i New York Rangers eller ender han opp i ny klubb?

– Jeg tror det er 40 prosent sannsynlighet for at han bytter klubb i dag, sier Roy Ulvmoen fra podkasten NHLprat .

Sammen med Vegard Aulstad og Aslân Farshchian fra VG og tidligere Vålerenga-keeper Glenn Jensen skal Ulvmoen følge de siste timene før trade «deadline» i NHL mandag i en direktesendt VG+-sending .

Sendingen begynner 18.30. Klokken 21.00 norsk tid stenger mulighetene for å bytte spillere i NHL. Du kan komme med spørsmål via Twitter og emneknaggen #VGHockey

Det er knyttet stor usikkerhet til om Zuccarello vil fortsette i New York Rangers .

– Jeg håper selvfølgelig at jeg er Rangers-spiller, det er ingen som vil bli byttet bort. Men blir jeg byttet bort, ser jeg positivt på det, selvfølgelig. Det er vinn-vinn, sa Zuccarello til VG natt til mandag etter 2-3-tapet for Detroit Red Wings.

Ulvmoen trekker fram disse ulike lagene som Zuccarello kan bli klar for mandag:

San Jose Sharks

Nashville Predators

Dallas Stars

Tampa Bay Lightning

St. Louis Blues

Han vil heller ikke avskrive Florida Panthers.

– Det kommer mest an på hvilken verdi Rangers får for han. Jeg tror alle toppklubber er aktuelle for Zuccarello. Enten blir han klar for ny klubb nå eller etter sommerens tradingvindu, sier Ulvmoen.

Den norske stjernen er svært populær i klubben og blant fansen, men det trenger ikke å bety noe mandag.

– Dette er business, slå Ulvmoen fast.

Totalt har Mats Zuccarello spilt 445 kamper for New York Rangers i NHL. Han står med 96 mål og 209 assist.