RANGERS-EVENTYRET OVER: Mats Zuccarello har hatt en fantastisk karriere i New York Rangers. Han kom aldri på isen i New York lørdag.

Nå forsvinner Zuccarello: - Klarer ikke å holde tårene tilbake

NEW YORK (VG) (New York Rangers – New Jersey Devils 5-2) I grå dress og matchende slips gikk hockeyesset Mats Zuccarello (31) runden på et bakrom for å ta farvel med støtteapparatet. På arenaen klarte ikke supporterne å skjule følelsene.

– Dette er sterkt for meg. Jeg klarer ikke å holde tårene tilbake. Uansett hvor han går, så vil han være i våre hjerter, sier Denise Answini fra New York.

Både hun og ektemannen Mark hadde tatt på seg hver sin Zuccarello-drakt i håp om å få se han for siste gang som Rangers-spiller mot New Jersey Devils lørdag.

VG møter dem i supporterbutikken før kampen, hvor de bruker nye 90 dollar på enda en Zucca-trøya, selv på en dag da de egentlig skjønner at eventyret er over.

Det ble ingen «Zuuuuc»-rop i Madison Square Garden. Nordmannen ble nemlig utelatt fra laget.

Kontraktsforhandlingene skal ha brutt sammen i forrige uke. Deadline for overganger er mandag kveld 21.00 norsk tid.

Etter kampen delte en dresskledd Zuccarello ut lange klemmer og håndtrykk til personer i klubbens støtteapparat i et rom like ved garderoben. Det var ikke vanskelig å se at det var noe utover det ordinære fra en mann som har vært i klubben siden 2010.

Da VG spør den norske hockeystjernen om en kommentar, svarer han høflig at han ikke har lov.

En skikkelig avskjed med Rangers-fansen var det aldri snakk om, siden en overgang ikke er klar.

Imens håper Denise Answini at noe uventet skal stoppe et klubbytte.

– Jeg gir aldri opp. Jeg tror ikke på det før jeg ser ham i en annen drakt, sier Denise, og tørker en tåre.

KJØPTE ZUCCA-DRAKT NR. 6: Mark Answini og Denise Answini visste at Mats Zuccarello ikke kom på isen lørdag, men kjøpte likevel en ny trøye. Begge kom i Zuccarello-drakter til kampen. Foto: Robert Simsø

– Jeg derimot innser realitetene, skyter ektemannen inn.

– Dette har skjedd med alle våre favorittspillere gjennom tidene, sier Mark – som har vært lojal Rangers-fan siden 1975 og rangerer nordmannen som en av klubbens tre beste spillere gjennom tidene.

Begge støtter klubbledelsen selv om favorittspilleren forsvinner.

– Dette er en del av businessen. Jeg vet ikke eksakt hva han ba om, men det sies at han ville ha en femårsavtale. Det er lenge når han er 31 år. Det er unge spillere som kommer bakfra som også er nødt til å få betalt. Men jeg håper klubben tilbød ham en treårsavtale verdt 15 millioner, altså fem millioner dollar i året. Det er han verdt. Han har vært hjertet og sjelen i denne klubben, sier han.

Zuccarellos nåværende avtale, som går ut i sommer, gir ham 4,5 millioner dollar pr. sesong.

Nordmannens eventyr i verdens mest kjente hockeyklubb er helt sikkert over, sier Roy Kvatningen, redaktør og eier av hockeysiden nitten.no.

– New York Rangers har bestemt seg for å trade ham og er også nødt til å gjøre det for å unngå at han forsvinner når kontrakten går ut 1. juli uten at de får noe igjen for ham. Zuccarello er etter min mening fremdeles undervurdert i Nord-Amerika, utenfor New York, så et klubbskifte vil trolig bidra til at omdømmet hans styrkes ytterligere der borte, mener Kvatningen.

Zuccarello har spilt 569 grunnserie- og sluttspillkamper for Rangers etter debuten i NHL i 2010. Han har 124 mål og 259 assists.

Etter en svak start på denne sesongen, våknet publikumsyndlingen for alvor. Han registrerte målpoeng i 13 av sine siste 16 kamper med imponerende syv scoringer og 15 assists.

Han forlater dermed klubben etter å ha levert noe av sitt beste spill i Rangers-drakten. Det gjør trolig avskjeden noe enklere.

– Jeg tror ikke han er borte det før jeg ser det. Men det er nok mest ønsketenkning. Jeg forstår at klubben gjør det, sier Samantha Aitchison til VG. Hun sukker tungt og tar seg en slurk av pilsen ektemannen Shane har kjøpt henne som en slags trøst.

SKUFFET: Samantha og Shane Aitchison synes det er trist at Zuccarello nå forsvinner. Foto: Robert Simsø

Samantha har vært Rangers-supporter hele livet og kom til kamp lørdag i trøye 36 med ZUCCARELLO på ryggen.

Jodi Altomare smilte heller ikke i sin Zuccarello-drakt:

– Han er min favorittspiller. Det er trist å se at han forsvinner, men jeg er også Rangers-fan. Det betyr at jeg støtter klubbens beslutning.

Roy Kvatningen bodde og jobbet i New York i tre år og var på nærmest samtlige Rangers-hjemmekamper helt til han dro hjem før årets sesong.

Han er ikke overbevist om at dette er en klok beslutning av Rangers.

– Zuccarello er en dønn seriøs idrettsutøver som jobber knallhardt både med og uten puck, som skaper godt humør i spillergruppen og som kunne ha vært en fabelaktig mentor for de unge spillerne som klubben vil bygge laget rundt.

– Mener du at det ville vært riktig å gi ham en femårskontrakt med fem millioner dollar i året?

– Så vidt jeg vet, er det ikke riktig at Zuccarello krever femårskontrakt. Det er naturlig at han ønsker seg fem eller seks år, men at fem er et fastlåst krav fra Zuccarello, tror jeg er feil. Jeg tror dette er propaganda som klubben har lekket, for å slippe at fansen reagerer sterkt på at Rangers byttet ham bort, og det tror jeg fordi den som lekket dette, ikke har gitt informasjon om hvilket lønnsnivå Rangers-tilbudet var på. Det forteller meg at det ikke har vært reelle forhandlinger her, svarer Roy Kvatningen.

Rangers så ikke ut til å savne Zucca lørdag. En sterk førsteperiode la grunnlaget for triumfen mot naborivalen fra New Jersey. Søndag er det ny kamp mot Washington Capitals.

Da kan Zuccarello være på vei til sitt neste eventyr.