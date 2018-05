VM-SMIL: Anders Nilsson og Per Eftang fotografert under VM i Danmark. Foto: PRIVAT

Ukjent norsk hjelper bak «Tre kronors» gullhelt

Publisert: 21.05.18 19:14 Oppdatert: 21.05.18 20:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-05-21T17:14:06Z

Anders Nilsson (28) ble helt da Sverige sikret VM-gullet på straffer. Og bak Vancouver-målvakten står en relativt ukjent nordmann.

Per Eftang har riktignok vært mental trener for folk som Håvard og Hege Bøkko og Tiril Sjåstad Christiansen og et par gode motorsportsnavn, men for de fleste i norsk idrett er han totalt ukjent.

Men for den svenske landslagsmålvakten har tydeligvis Eftang klart å trykke på de rette knappene.

– Vi snakket sammen i natt. Han var selvfølgelig veldig, veldig glad, sier Per Eftang til VG.

Per «Hvem?», spør kanskje mange i norsk idrett.

– Jeg holder en lav profil. Utøverne skal aldri være i tvil om mine motiver. Og Anders «fant meg» via-via andre folk jeg har jobbet med.

Vestfoldingen har tilbrakt bortimot ei uke i Danmark på VM, og ellers har Anders Nilsson og han kontakt gjennom Skype og andre digitale hjelpemidler.

– Vi treffes fysisk omtrent hver tredje måned, forteller Eftang.

Anders Nilsson slapp inn bare én puck i straffeslagkonkurransen, og dermed forsvarte Sverige sitt VM-gull fra i fjor.

– Anders mente at han burde ha hatt et mål mot Latvia (3–2), men så gjorde han en kanonmatch mot USA. Og så ble han altså en finalehelt.

– Hva gjør dere konkret?

– Vi leter etter suksesskriterier. Kravene er store, forventningene er store – du må forholde deg til det du normalt sett gjør. Det gjelder å finne balansen mellom å styre adrenalinet og det kognitive.

Eftang har aldri jobbet med norske ishockeyspillere:

– Kanskje blir det noe i fremtiden, sier han – og forteller at Stjernens Petter Røste Fossen er en god bekjent.

Tusener av svensker møtte ishockeyheltene etter søndagens VM-gull, og på slottet ikledde lille prins Oscar seg «Tre kronor»-drakten da de kongelige hadde mottagelse.

Eskortert av det svenske jagerflyet JAS fra flyvåpenet landet de på Arlanda-flyplassen utenfor Stockholm.

Etterpå bar det til Kungsträdgården og til Stockholms slott, der kronprinsesse Victoria, prins Daniel og barna Estelle og Oscar møtte dem.

Sverige slo Sveits på straffeslag i VM-finalen. Filip Forsberg satte den avgjørende straffen. Han har en fortid i Trondheim.

Svenskene forsvarte dermed gullet fra 2017 og har nå 11 VM-titler.

Mats Zuccarellos gode venn i New York Rangers, Mika Zibanejad, fikk stor jubel da han fastslo at det nå er to svenske «Z-er» og kjørte en Zlatan Ibrahimovic-imitasjon.

– Hvert gull er spesielt, og dette gullet er spesielt. Jeg har jobbet med flere av spilleren siden ung alder. Å få se dem lykkes nå på seniornivå, er fantastisk, sa landslagssjefen Rikard Grönborg til folkehavet.

Sveitserne hylles i media i hjemlandet tross tapet. Overraskelseslaget ble til slutt tvunget i kne på straffeslag.

– Sveitserne tapte finalen, men er likevel et lag av vinnere, skriver kommentatoren Nicola Berger i Neue Züricher Zeitung.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018