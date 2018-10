Vålerengas matchvinner: Mitt viktigste mål

ISHOCKEY 2018-10-18T19:24:14Z

FURUSET (VG) (Vålerenga-Storhamar 2–1 etter spilleforlengelse ) VM-veteran Martin Røymark (31) ble matchvinner bare 30 sekunder inn i «sudden death» da Vålerenga slo regjerende dobbeltmester Storhamar.

Publisert: 18.10.18 21:24 Oppdatert: 18.10.18 23:00

– Det var mitt tredje mål denne sesongen, og det viktigste. Vi vant jo, sier Martin Røymark til VG i Vålerengas garderobe under tribunen i Furuset Forum, klubbens midlertidige hjemmearena.

Røymark kom til Norges mestvinnende ishockeylag foran denne sesongen etter ni sesonger i svenske og finske toppklubber. På spørsmål om han husker siste gang han ble matchvinner i spilleforlengelsen kalt «sudden death», svarer han at det må være noen år siden - i svenske Färjestad eller Timrå.

– Jeg så at (Rasmus) Ahlholm mest sannsynlig ville komme til å spille en pasning og posisjonerte meg deretter. Han «slapp» den perfekt. Det var en veldig god pasning, sier han om Vålerengas to poeng-mål.

Han understreker at han er fornøyd med at Vålerenga «etter ikke å ha slått dem på åtte eller ni kamper», endelig gjorde det - men det er «med blandede følelser».

– Vi var ikke gode i første og andre periode. Da kjente jeg oss ikke igjen. Men i tredje periode var vi bedre. Da tok vi over. Totalt var det en ikke helt godkjent kamp. Det var små-tamt fra begge lagene, sier Martin Røymark.

Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen mener at andre periode var helt bedrøvelig, som han uttrykker det. Da ble Røymark & co bokstavelig talt reddet av keeper Steffen Søberg, kåret til hjemmelagets beste spiller etter Røymarks matchavgjørende scoring.

– De siste 20 minuttene dominerte vi. Vi har vært veldig sterke i alle tredje periodene denne sesongen, og vi er fornøyd så langt, sier han med tanke på at Vålerenga kun har Storhamar over seg på tabellen etter at en fjerdedel av seriespillet er unnagjort.

# Get-ligaens toppscorer og Storhamars kaptein Patrick Thoresen (34) sonet sin tredje og siste kamp som følge av suspensjonen han fikk etter oppgjøret mot Stavanger Oilers .

Storhamar-backen Joel Johansson skapte etter snaut tre minutter den første målsjansen, for Vålerengas og Get-ligaens beste målpoengjeger Tobias Lindström (31). Han klarte ikke å omsette gavepakken i den avgjørende duellen mot Storhamar-keeper Oskar Östlund.

Get-ligaen torsdag Ringerike-Stavanger 1–6 Frisk-Sparta 6–3 Lillehammer-Manglerud Star 5–2 Vålerenga-Storhamar 2–1 (spilleforlengelse)

Colin Spaberg Olsen opptrådte imidlertid uten knussel da han noen sekunder senere i høy fart kom alene fra midtsonen mot Östlund.

1–0 i 11. spilleminutt.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet, men spillet kan bli bedre. Vi må spille enklere i egen sone, slik at vi får overgangene som da Colin (Spaberg Olsen) scoret, uttalte Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen (46) foran midtperioden.

Den vippet umiddelbart klart i gjestenes favør. Men Steffen Søberg plukket bokstavelig talt pucken hver gang den nærmet seg målet hans.

Victor Svenssons utligning etter 34 minutter var rettferdig. Vålerenga slurvet med pucken - igjen - og klikk, klakk, tikk, takk, så knallet Svensson inn pucken fra skarp vinkel etter pasninger fra Robin Dahlstrøm og Jens Jakobs.

- Vi må ta oss sammen i tredje periode, andre periode var ikke bra. Trenerne maser på at vi skal gjøre det enkelt. Jeg mener det blir feil, uttalte Vålerengas VM-back Stefan Espeland til TV 2 i andre pause.

Siste ordinære periode startet med betydelig mer fatt og futt, sett med hjemmeøyne. Andreas Stene burde ha sørget for 2–1 i overtallsspill da Victor Svensson satt utvist. Målscorer Spaberg Olsen var pigg og Rasmus Ahlholm, ja målsjansen hans da det gjenstod 11 minutter var like god som Stenes. Samme sak med Tobias Lindström fem minutter senere.

Spilleforlengelse - tre mot tre utespillere - begrenset til fem minutter: Etter bare 30 sekunder klinket Martin Røymark inn seiersmålet bak Oskar Östlund.

– Det ville vært bedre med tre poeng, men det er selvsagt bra å vinne. Vi slipper inn få mål her i Furuset Forum. Det er ikke overraskende at vi har ligget i toppen (av tabellen) siden seriestarten. Men det er veldig jevnt blant de seks første lagene, sier Martin Røymark.