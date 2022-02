TETTE BÅND: Aleksandr Ovetsjkin (med hvit hjelm) sammen med Vladimir Putin under en showkamp i Sotsji i 2015.

Tidligere hockeystjerne ut mot Ovetsjkin: Vil ha alle russiske spillere ut av NHL

(Philadelphia Flyers – Washington Capitals 2–1) Russlands NHL-profil Aleksandr Ovetsjkin (36) ba om fred i Ukraina. Tilbake får han en strak puck fra den tidligere keeperstjernen Dominik Hasek (57): Han beskylder Putin-vennen for å være en løgner.

Av Øyvind Herrebrøden

Ovetsjkin brukte pressekonferansen i forkant av det som ble lørdagens 1–2-tap for Philadelphia Flyers til å uttale seg om krigen hjemlandet hans fører mot naboen Ukraina. Der uttrykte NHL-giganten på 191 centimeter og 107 kilo bønnen «vær så snill, ikke mer krig». Men han svarte ikke direkte på spørsmål om hva han mente om den Putin-styrte invasjonen av Ukraina.

Kanskje var det dét som fikk tsjekkeren Dominik Hasek – med 735 NHL-kamper over 16 sesonger – til å reagere. På Twitter parerer han Ovetsjkins utspill med følgende:

– Ikke bare en som lager unnskyldninger, en feiging, men også en løgner. Alle voksne i Europa vet godt at Putin er en gal morder og at Russland fører en brutal krig mot et fritt land og deres folk, skriver Hasek.

Han som var regnet som verdens kanskje beste hockeykeeper på 1990-tallet gir seg ikke med det. Hasek mener NHL-ledelsen også må føre sanksjoner mot de totalt 55 russiske hockeyspillerne i den amerikanske ligaen.

RUSSLAND-KRITISK: Dominik Hasek, her fotografert i 2012.

– NHL må umiddelbart oppheve kontraktene for alle russiske spillere. Hver utøver representerer ikke bare seg selv og klubben, men også landet sitt og dets verdier og handlinger. Det er fakta. Hvis NHL ikke gjør det, har de indirekte delansvar for de drepte i Ukraina, skriver Hasek.

– Jeg vil også skrive at jeg synes synd på de russiske utøverne som fordømmer Putin og hans russiske aggresjon i Ukraina. Men for øyeblikket vurderer jeg deres utestengelse som en nødvendighet, legger den tidligere Stanley Cup-mesteren til.

PS! Ovetsjkin hadde mest istid av samtlige Capitals-løpere i lørdagens NHL-match mot Philadelphia Flyers. Der ble det tap 1–2 for russerens hovedstadslag.