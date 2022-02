LANG REDSKAP: Mats Zuccarello er kjent for å spille med en ekstra lang kølle. Mot Detroit Red Wings 14. februar sørget den for tre målgivende pasninger.

Zucca mot rekord: − Ikke tenk for mye

Mats Zuccarello (34) har aldri vært bedre og er på vei mot å sette en suveren målpoeng-rekord i sin 12. NHL-sesong.

– Én kamp. Det var drømmen min da jeg signerte, uttalte Mats Zuccarello i et intervju med rettighetshaver Bally Sports for en uke siden.

Norges eneste spiller i verdens beste ishockeyliga NHL sikter til kontrakten han undertegnet med New York Rangers 26. mai 2010, etter Vancouver-OL, og sin første kamp for Manhattan-klubben 22. desember 2010.

Den 5. januar 2011 scoret han sitt første NHL-mål mot Carolina Hurricanes.

Drøyt 11 år senere står han med 157 mål og 322 målgivende pasninger i løpet av 659 grunnseriekamper i NHL. På toppen av det hele, for å si det slik, tegner denne sesongen til å bli hans desidert beste. Ifølge spiller- og statistikksiden Elite Prospects ligger han an til å avslutte grunnserien med 31 mål og 64 målgivende pasninger – 95 målpoeng – på 75 kamper.

Skulle beregningen slå til, vil det være over 30 målpoeng flere enn han tidligere har hatt i sine mest suksessrike sesonger. Denne sesongen – hans tredje for Minnesota Wild – har Mats Zuccarello scoret 17 mål og lagt 35 målgivende pasninger – 52 målpoeng – i løpet av 41 kamper.

– Ikke tenk for mye. Bare kjør på. Ha det gøy, svarer Mats Zuccarello på hva som er hans oppskrift for å lykkes.

Grunnserien består av 82 kamper. Zuccarello har denne sesongen stått over syv på grunn av covid-19-smitte og små skader. Den siste mot Ottawa Senators natt til onsdag norsk tid. Han skal imidlertid ifølge Wild-trener Dean Evason være spilleklar igjen til neste bortekamp, mot Toronto Maple Leafs natt til fredag.

Han har gjort ti målpoeng på sine fem siste kamper: Tre mål og syv målgivende pasninger.

Minnesota Wild omtales som het kandidat til å vinne sluttspillet om Stanley Cup. Mats Zuccarello var nær ved å kunne heve trofeet da hans New York Rangers gikk til finalen mot Los Angeles Kings sesongen 2013/14. Den endte imidlertid med tap 1–4 i kampserien best av syv. Zuccarello gjorde 59 målpoeng (19 mål/40 målgivende pasninger) i løpet av 77 grunnseriekamper den sesongen. I sluttspillet scoret han fem mål og la åtte målgivende pasninger på 25 kamper.

VILL MOT OILERS: Mats Zuccarello feirer sin ene scoring i Wilds seier over Edmonton Oilers sist helg. Til høyre Frederick Gaudreau (89), Brandon Duhaime (21) og Kevin Fiala (22).

I perioden 2013/14 til 2017/18 gjorde han i snitt 56 målpoeng, hvor av hans beste grunnseriesesong var 2015/16 med 61 målpoeng (26 mål/35 målgivende) i løpet av 81 kamper.

Nå har han i løpet av halvparten antall kamper lagt like mange målgivende pasninger, og må bare score 10 mål i løpet av 34 mulige kommende kamper for slå sin egen målrekord.

Han ligger for øyeblikket på 18. plass i målpoengligaen. Vel å merke med færre antall spilte kamper enn alle spillerne over ham på den listen. Oversikten over målpoengsnittet jekker navnet hans ytterligere opp, og viser med all tydelighet at han er blant NHLs aller beste spillere.

Målpoengsnittet hans per kamp er 1,27. Det er høyere enn superstjernen Aleksandr Ovetsjkin (36). Washington Capitals kaptein ligger på 8. plass i målpoengstatistikken med 31 mål og 31 målgivende pasninger etter 50 kamper. Det gir russeren et snitt på 1,24 målpoeng per kamp.

Mats Zuccarello er NHLs 11. beste spiller når det gjelder antall målpoeng per spilte kamp. Statistikken toppes av Connor McDavid med et snitt på 1,45 målpoeng. Edmonton Oilers kanadiske kaptein har 26 mål og 45 målgivende pasninger etter 49 kamper.

Bak «Zucca» står superstjernenavn som Artemi Panarin (New York Rangers), Aleksander Barkov (Florida Panthers), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) og Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning).

Det er først og fremst «kjemien» – samspillet – med russeren Kirill Kaprizov som har sørget for Mats Zuccarellos målpoengeksplosjon. Duoen er Wilds i særklasse sterkeste angrepsvåpen. Kaprizov har på 47 kamper scoret 23 mål og lagt 39 målgivende pasninger (62 målpoeng). Fra Zuccarello på 2. plass i Wilds interne målpoengstatistikk er det 10 målpoeng ned til Kevin Fiala på 3. plass. Sveitseren (17 mål/25 målgivende) har spilt syv kamper flere enn nordmannen.