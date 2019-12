OILERS-PROFIL: Mathias Trettenes. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Oilers nekter å tape - Grüner sto for bomben

Mens serieleder Stavanger Oilers vant enkelt, gikk regjerende norgesmester Frisk Asker på en sjelden smell mot bunnlaget Grüner.

Oslolaget tok sin første seier på 11 kamper hjemme i Grünerhallen torsdag kveld. 26. oktober var sist Grüner vant.

Mot Frisk Asker snudde alt i 2. periode, da scoret Niklas Sundfors, Trym Auren, Marius Carho Hansen og Jesper Öhrvall i tur og orden, og tabelljumboen ledet 4-1. 3. periode endte 2–2.

Dan Kissel scoret to av målene da Stavanger Oilers slo Sparta 6–1 (1–0, 1–0, 4–1), og Oilers har nå 17 poengs ledelse på Storhamar i eliteserien i ishockey. Hamar-laget slo Stjernen 3–0.

Nekter å tape

Stavanger Oilers er nå uten tap i 13 hjemmekamper på rad denne sesongen.

– Det er ingen tvil om at DNB Arena skal være vårt fort, og ingen lag skal få billige poeng herfra. Helst vil vi jo gå gjennom hele sesongen uten å tape her, det handler i stor grad om å være topp skjerpet fra start til slutt i hver eneste kamp, sier Oilers-spiller Mathias Trettenes til Stavanger Aftenblad.

26-åringen hadde et mål og en assist mot Sparta.

Lillehammer, som slo Narvik 7–3 på onsdag, scoret like mange ganger da lagene møttes igjen torsdag.

I Eidsiva Arena holdt nordlendingene følge i to perioder (2–0, 2–2, 3–2) og utlignet til 4–4 i 3. periode, men så fikset Mads Hondrom og Joakim Arnestad to mål før Brendan Harms satte inn 7–4 i tomt bur snaut to minutter før slutt.

Torsdagens resultater:

Stavanger – Sparta 6-1

Grüner – Frisk Asker 6-3

Lillehammer – Narvik 7-4

Storhamar – Stjernen 3-0.

