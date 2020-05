KANSKJE SNART:Får vi se Emilio Pettersen med den karakteristiske C-en, velkjent for hockeyfolk verden over fordi populære Jerome Iginla i mange år var Flames største profil. Foto: Candice Ward/Calgary Flames

Dette er Calgarys «Emilio-plan»: – Dette blir en skikkelig test

Calgary Flames toppsjef Bred Treliving (50) skisserer veien videre for det norske stortalentet Mathias Emilio Pettersen (20).

Dedikert, hardtjobbende og usedvanlig motivert, er ordene Calgary Flames’ «General Manager» Brad Treliving bruker da VG ber ham beskrive sin nysignering, Mathias Emilio Pettersen.

Han flyttet til USA som 14-åring med ett mål for øye – spill i verdens beste hockeyliga, NHL.

27. april signerte han en treårskontrakt verdt ca. 30 millioner norske kroner, og er nærmere enn noen gang.

Likevel er det nå det hele begynner.

For innad i Calgary Flames finnes mange talenter klare til å kjempe om de samme 12 plassene for forwards i lagoppstillingen.

– Hvis det er en ting jeg har lært på mine år i USA, så er det at man aldri får noe gratis i hockey. Alt jeg har oppnådd i karrieren så langt er med bakgrunn i hard jobb, og det kommer ikke til å endre seg nå, sier en motivert Emilio Pettersen til VG.

Sjefens ønske

Calgarys sportssjef ønsker å se følgende utvikling hos Pettersen i løpet av kontraktstiden.

Punkt 1) Han må bli sterkere. Det er naturlig for en i hans alder, og viktig når du potensielt sett kan spille mot verdens beste spillere.

Punkt 2) Han må få erfaring. Det får man gjennom å gjøre en knallhard jobb, via å lære å kjenne trenerne i vårt system. Slik lærer han å bruke sine offensive talenter, men også å jobbe begge veier i banen.

– Han har en brennende viljestyrke som er lett å se i ham. Derfor har vi stor tro på fremtiden hans i Calgary Flames.

– Det er ingenting jeg heller vil enn å bli NHL-spiller, og jeg skal gjøre alt jeg klarer og kan for å få det til, sier en troverdig og klar Emilio selv.

Og kanskje endes sirkelen som starten med en ung gutt i en Calgary Flames-drakt på «løkka» med spill i Scotiabank Saddledome foran 20.000 kanadiere.

HADDE TRØYEN: Mathias Emilio Pettersen i Calgary Flames-drakt som 10-åring med klubblegenden Jarome Iginla bakpå. Foto: Flemming Pettersen

– Det er jo rett og slett bare søtt å se. Og morsomt siden at han havnet her gjennom talentdraften, sier Brad Treliving om bildet.

– Han har «God giving talent» og jobber steinhardt. Det er en god kombinasjon, sier sjefen.

Norsk suksess i emning

Emilio Pettersen er henrykt over å ha nådd en ny skikkelig milepæl i karrieren, en signatur på en NHL-kontrakt. For tross enormt gode prestasjoner i barneårene i Norge og at han har gjort seg bemerket i USA som ungdom – er det som i Calgary de skal finne ut om han har det som skal til for å bli voksen i hockeysporten.

– Fra nå av gjør han dette til sitt levebrød. Fra nå av skal han spille mot seniorer. Dette blir en skikkelig test, og han vil møte sterk konkurranse hele veien. Men det er fordi vi tror han kan takle det at vi har investert i ham, sier Brad Treliving.

MEKTIG: Brad Treveling er sjef i Calgary Flames. Her snakket han til pressen etter å ha sparket daværende hovedtrener Bill Peters sist høst. Foto: Larry MacDougal / The Canadian Press

Han håper på en ny suksesshistorie for det norske folk, som han er velkjent med har hatt få NHL-spillere.

Nordmenn i NHL – Mats Zuccarello Aasen, New York Rangers, Dallas Stars, Minnesota Wild (576 kamper) – Espen «Shampo» Knutsen, Mighty Ducks of Anaheim, Columbus Blue Jackets (207) – Ole-Kristian Tollefsen, Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers (163) – Andreas Martinsen, Colorado Avalanche, Chicago Blackhawks (152) – Patrick Thoresen, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers (106) – Jonas Holøs, Colorado Avalanche (39) – Anders Myrvold, Colorado Avalanche, Boston Bruins, New York Islanders, Detroit Red Wings (33) – Bjørn «Botta» Skaare, Detroit Red Wings (1) Vis mer

– Dere snakker om Zuccarello i Norge, men forhåpentligvis vil dere snart snakke om Pettersen også.

IMPONERTE: Det er spesielt etter de siste to årene med godt spill i College-ligaen, NCAA, for Denver University, at Calgary Flames har skjønt at Emilio Pettersen har det som skal til. For som 19 og 20-åring har han gjort målpoeng neste hver kamp i møte med stort sett eldre spillere. Foto: Shannon Pelot Valerio

To veier til «Rom»

Treliving forteller at nordmannen selv følte seg veldig klar for å signere proffkontrakt nå. Han kunne fortsatt på college, men også Calgary tenker at det er fint han får prøve seg mot voksne spillere.

Nå er det to muligheter:

Enten imponerer han så mye på treningssamling at han går rett inn i NHL, hos Calgary Flames, i hockeyens «Mekka» – Canada.

Ellers blir det AHL-spill for farmerlaget Stockton Heat. Plassert i California i USA.

Det siste er mest sannsynlig.

– Jeg er avhengig av spilletid på det nivået jeg får tildelt, sier Emilio selv.

Brad Treliving er enig, og vil ikke forhaste seg med å kaste unge spillere til «ulvene» i NHL, men selv i AHL er det konkurranse.

Store talenter som Jakob Pelletier og Martin Pospísil og Dmitri Zavgorodny ønsker nøyaktig det samme som nordmannen.

Kanskje er det bare plass til én av dem.

